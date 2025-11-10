LOZ upozorňuje na hospodárenie UNB, poukazuje aj na kumuláciu pracovných úväzkov jej riaditeľa Mayera

Lekárske odborové združenie (LOZ) sa v otvorenom liste obrátilo na predsedu vlády Roberta Fica.
Dominika Knoteková
Redaktorka ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
LOZ: Ako pomohli výpovede lekárov pacientom
Predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajsky počas tlačovej besedy Lekárskeho odborového združenia (LOZ) na tému: Ako pomohli výpovede lekárov pacientom. Bratislava, 14. február 2025. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Lekárske odborové združenie (LOZ) sa v otvorenom liste obrátilo na predsedu vlády Roberta Fica. Upozorňuje na aktuálny stav Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) a na okolnosti týkajúce sa viacerých pracovných úväzkov jej riaditeľa Alexandra Mayera.

UNB eviduje najvyšší dlh

V liste sa konštatuje, že UNB aktuálne čelí zložitým podmienkam. Odborári poukazujú na pripravované zmeny v štruktúre nemocnice, vrátane zámeru ukončiť prevádzku Špecializovanej nemocnice Podunajské Biskupice a nemocnice Staré Mesto. Zároveň pripomínajú, že UNB eviduje najvyšší dlh spomedzi slovenských nemocníc.

Predmetom listu sú aj informácie o výkone viacerých pracovných úväzkov riaditeľa nemocnice. Podľa údajov, na ktoré sa LOZ odvoláva, má Alexander Mayer šesť úväzkov s celkovým rozsahom 288 % a zároveň pôsobí ako spoločník v súkromnej spoločnosti. Výška priznaných príjmov z verejnej funkcie dosiahla v uplynulom roku 171 815 eur, pričom ďalších 89 905 eur pochádzalo z iných zdrojov.

Rovnaké pravidlá pre všetky pozície

Odborové združenie v tejto súvislosti pripomína, že v decembri 2024 sa spolu s vládou dohodlo na realizácii analýzy vedľajších pracovných pomerov v nemocniciach a tiež na tom, že lekári s pracovným úväzkom nižším ako 50 % nebudú mať nárok na zákonnú valorizáciu mzdy. Zároveň poukazuje na legislatívnu úpravu, podľa ktorej vedľajšiu pracovnú činnosť lekára mimo nemocnice musí schváliť jej riaditeľ.

LOZ v závere listu uvádza, že považuje za dôležité, aby sa rovnaké pravidlá uplatňovali konzistentne na všetky pozície vrátane manažérskych, a vyjadruje potrebu ďalšej diskusie o riadiacich štandardoch v rámci verejných zdravotníckych zariadení.

