Poslanci za SaS chcú rodičom detských onkologických pacientov priznať po liečbe príspevok na opatrovanie

Od septembra tohto roka by príspevok na opatrovanie mohli úrady práce a sociálnych vecí vyplácať aj rodičom, ktorí opatrujú maloletých pacientov s onkologickým ochorením, hematoonkologickým ochorením a maloletých pacientov zaradených do transplantačného programu.

Finančná podpora pre rodičov

Takýto legislatívny návrh do parlamentu podala trojica poslancov z klubu Sloboda a Solidarita (SaS) Tomáš Lehotský, Vladimír Ledecký a Anna Zemanová. Novelou zákona chcú zabezpečiť rodičom detských onkologických pacientov finančnú podporu po ukončení onkologickej liečby ich detí.

„Cieľom je zlepšiť a zefektívniť podporu pre tieto rodiny,“ povedal na tlačovej besede poslanec Tomáš Lehotský.

Návrh podporuje aj Szalay

Kandidát strany SaS na ministra zdravotníctva Tomáš Szalay tento návrh podporuje, aby deti s onkologickým ochorením neboli nútené chodiť do kolektívu a neboli odlúčené od rodičov. Zapojenie rodiny počas liečby je totiž podľa neho veľmi dôležité.

„Odporúčame, aby mali takéto deti rodičov pri sebe počas celej liečby,“ povedal. Upozornil na to, že do roku 2040 sa na Slovensku očakáva 30-percentný nárast počtu onkologických ochorení. „Je to najviac spomedzi krajín V4,“ povedal.

Na Slovensku pritom podľa neho chýba schéma včasného prístupu k onkologickej liečbe, ako aj kvalitný skríning ochorení. Doriešiť tiež podľa Szalaya treba daňové otázky, ak lieky darujú farmaceutické spoločnosti.