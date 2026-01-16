Pomliaždeniny aj zlomeniny. Poľadovica spôsobila nárast úrazov, najviac v Bratislavskom kraji.

Nemocnica na Boroch apeluje na verejnosť, aby počas zhoršených poveternostných podmienok obmedzila pohyb vonku na nevyhnutné prípady.
Zdravotnícke inštitúcie naprieč Slovenskom zaznamenali v prvej polovici súčasného týždňa nárast počtu úrazov v dôsledku poľadovice. Zároveň, so začiatkom obdobia lyžiarskych výcvikov pribudli úrazy študentov.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Slovenskej republiky vyslalo v utorok (13.1.) ambulancie ZZS k 259 úrazom, vyčíslila hovorkyňa inštitúcie Petra Klimešová.

Ľudia musia byť opatrní

„Najviac úrazov evidujeme v Bratislavskom kraji, a to až 52. Operátori tiesňovej linky 155 vyslali ambulancie na zásah k dopravným nehodám celkovo 64-krát, pričom najčastejšie záchranári smerovali k nehodám v Banskobystrickom kraji, a to 12-krát,“ dodala Klimešová.

Nemocnica Bory v Bratislave v utorok (13.1.) v dôsledku poľadovice ošetrila celkovo 20 pacientov vo veku od 30 do 85 rokov, informovala komunikačná špecialistka siete polikliník Pro Care a nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková.

Primár úrazovej chirurgie Nemocnice Bory Dušan Matejička doplnil, že prevažovali poranenia horných a dolných končatín a lekári zaznamenali aj jeden úraz chrbtice pre nepriaznivé počasie. „Zo všetkých ošetrených pacientov si hospitalizáciu vyžiadali štyria a ďalší štyria boli objednaní na operačný zákrok v budúcom týždni,“ spresnil Matejička.

Fedáková dodala, že nemocnica na Boroch apeluje na verejnosť, aby počas zhoršených poveternostných podmienok obmedzila pohyb vonku na nevyhnutné prípady, dbala na vhodnú zimnú obuv a zvýšenú opatrnosť pri chôdzi, najmä na zľadovatených povrchoch.

Zranenia boli aj vážne

Nápor pacientov s úrazmi po pošmyknutí na zľadovatených chodníkoch a cestách v utorok (13.1.) zaznamenali aj zdravotníci na urgentných príjmoch Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) už od rána, uviedla hovorkyňa UNB Eva Kliská. Vyčíslila, že zdravotníci danej inštitúcie ošetrili 82 pacientov s úrazmi v dôsledku poľadovice.

„Najčastejšie naši zdravotníci ošetrujú ľahšie úrazy ako pomliaždeniny, podvrtnutia či tržné rany, pri ktorých je postačujúce ambulantné ošetrenie. Výnimkou však nie sú ani zlomeniny dolných a horných končatín, úrazy hlavy a chrbtice,“ vymenovala Kliská.

Hovorkyňa UNB doplnila, že vážne poranenia, pri ktorých si zdravotný stav vyžadoval hospitalizáciu, utrpelo 11 pacientov. Z nich štyria museli podstúpiť operačný zákrok, pričom mali napríklad komplikované zlomeniny alebo vážnejšie poranenie chrbta, uzavrela Kliská.

Žiadnu zvýšenú úrazovosť v súvislosti s počasím nezaznamenala Nemocnica Poprad, uviedla hovorkyňa inštitúcie Sylvia Galajda. Dodala však, že v stredu (14.1.) zdravotníci danej inštitúcie pozorovali viac poranení zo svahov, vzhľadom na to, že sa začalo obdobie školských lyžiarskych výcvikov. „Od rána sme mali štyroch pacientov z lyžiarskych výcvikov,“ spresnila k situácii Galajda.

