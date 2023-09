Politici sa podľa pediatrov boja povedať ľuďom pravdu a správajú sa ako na hornej palube Titanicu

Primárni pediatri s mimoriadnym znepokojením sledujú aktuálne dianie v parlamente. Sú rozhorčení z toho, že poslanci vo štvrtok neotvorili mimoriadnu schôdzu k záchrane primárnej pediatrie.

Boja sa povedať pravdu

Politici sa podľa pediatrov boja povedať občanom, že situácia v primárnej pediatrii je neudržateľná.

„Dnes robia to, čo robili kedysi na palube Titanicu – na horných poschodiach hrajú orchestre a pije sa šampanské, a tí na tých dolných poschodiach – tam, kde sa pracuje a všetko zabezpečuje, už vedia – loď sa potápa,“ tvrdia pediatri.

Upozorňujú na to, že oni sa „dole“ denne starajú o státisíce detí a vedia, že už to ďalej nejde, že je ich málo a nevládzu zabezpečiť komfort ako bol doteraz.

Zariadia sa aj sami

„Nikto však v tejto krajine nemôže čakať, že sa necháme potopiť – hovoríme dosť. Ak nikto nechce vziať zodpovednosť za terajšie rozhodnutia, bude niesť zodpovednosť v budúcnosti. Preto opakovane dôrazne vyzývame tých na hornej palube – vyzývame politikov, aby sa pridali k záchrane potápajúcej sa lode,“ zdôraznili.

Ak v piatok poslanci podľa pediatrov opätovne neotvoria mimoriadnu schôdzu a neprijmú žiadne opatrenia k záchrane pediatrie, berú na vedomie, že politici tejto krajiny nechali pediatrov, aby sa zariadili.

Riešenie neúnosnej situácie

„Budeme nútení pripraviť také opatrenia, ktoré nám umožnia zabezpečiť aspoň základné a neodkladné fungovanie zdravotnej starostlivosti o deti,“ uviedli.

V miestach, kde je situácia neúnosná, nebude podľa nich možné poskytovať zdravotnú starostlivosť v takom rozsahu, ako doteraz.

„V miestach, kde nesú kolegyne a kolegovia na svojich pleciach neúnosné množstvo práce v dennej či pohotovostnej službe, prispôsobia svoju činnosť svojim možnostiam a nebudú viac robiť na úkor svojho fyzického či psychického zdravia,“ dodali pediatri.

Neotvorili ani jednu schôdzu

Parlament dnes neotvoril žiadnu z troch naplánovaných mimoriadnych schôdzí a všetky sa presúvajú na piatok. Po mimoriadnej schôdzi k nelegálnym migrantom a mimoriadnej schôdzi k novele Trestného zákona sa nepodarilo otvoriť ani rokovanie k vládnemu návrhu zmien vo fungovaní pohotovostí.

Prezentovalo sa len 62 poslancov, pri prvom pokuse to bolo 57. Pre dosiahnutie uznášaniaschopnosti parlamentu treba 76 poslancov. Ďalší pokus bude v piatok 8. septembra po mimoriadnych schôdzach o migrantoch a Trestnom zákone. Začiatok rokovania je naplánovaný na 9:00.

Skrátenie hodín a zvýšenie poplatkov

Vláda navrhuje, aby sa od začiatku budúceho roka skrátili ordinačné hodiny na pohotovostiach a zvýšili poplatky za neodôvodnené využívanie pohotovostí a urgentov v nemocniciach. O takomto návrhu by mali poslanci rokovať v zrýchlenom legislatívnom konaní.

Ordinačné hodiny na pohotovostiach v súčasnosti v pracovných dňoch trvajú od 16:00 do 22:00. Od začiatku budúceho roka by mali byť pohotovosti v pracovných dňoch dostupné len od 16:00 do 20:00. Cez sviatok, v sobotu a nedeľu lekári na pohotovostiach v súčasnosti ordinujú od 7:00 do 22:00, od budúceho roka by to malo byť od 8:00 do 20:00.

Ďalším opatrením je zvýšenie poplatkov za neoprávnené využívanie pohotovostí a urgentov. Terajší poplatok sa využitie pohotovostí v sume 2 eurá sa má od začiatku budúceho roka zvýšiť na 5 eur a poplatok za využitie urgentu v nemocnici má stúpnuť z 10 eur na 25 eur.