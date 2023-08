Zvýšenie poplatkov na pohotovosti a skrátenie ordinačných hodín problém podľa Kresťanskej únie nerieši

Kresťanská únia žiada ministra zdravotníctva Michala Palkoviča o seriózne systémové riešenia pohotovostných služieb, nie situačné plátanie systému.

Ako strana uviedla v tlačovej správe, skrátenie ordinačných hodín a zvýšenie poplatkov za neodôvodnené využitie ambulantných pohotovostí problém nerieši, len na chvíľu zametá pod koberec a Čierneho Petra opäť vkladá do rúk detí a ich rodičov.

Systémové riešenie problému

Kresťanská únia vyzýva vládu Ľudovíta Ódora, aby spolu s avizovanou legislatívnou úpravou predstavila systémové riešenie problému zabezpečenia poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti pre deti.

„Ak chce minister Palkovič pre svoje zámery našu podporu v parlamente, musí predstaviť komplexné riešenie s konkrétnymi krokmi ako postavíme zdravotnú starostlivosť o naše deti opäť na nohy. Rodič chorého dieťaťa nesmie zostať nakoniec bez odbornej pomoci, odkázaný na to, čo si prečíta na internete, prípadne na dlhé čakanie na urgente v nemocnici,” zdôraznila predsedníčka Kresťanskej únie a podpredsedníčka zdravotníckeho výboru Národnej rady SR Anna Záborská.

Nonstop konzultácia s lekárom

Za kroky správnym smerom by únia považovala napríklad to, keby spoplatnená infolinka Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá poskytuje nonstop konzultáciu s lekárom, bola zadarmo pre všetkých poistencov tejto poisťovne a rovnakú službu by poskytovali aj ostatné zdravotné poisťovne.

Kresťanská únia, ktorá kandiduje vo voľbách v koalícii s hnutím OĽaNO a priatelia a stranou Za ľudí, by uvítala aj predstavenie dohody so zdravotnými poisťovňami o zvýšení paušálnych úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti na ambulantných pohotovostiach a zjednodušenie založenia novej obvodnej pediatrickej ambulancie.

„Odbornosť v štátnej službe podľa nás znamená postaviť do centra služby občana. Takýto prístup od vlády odborníkov očakávame a také riešenia radi podporíme,“ uzavrela Záborská.