Stihli ste využiť zubný benefit? Niektorým nedali termín a sťažujú sa, že budú musieť šetriť na chlebe

Slovenskí pacienti mali len do konca apríla možnosť využiť zubný benefit, nakoľko ho od mája už zdravotné poisťovne nepreplatia. Nestihli to však všetci, ako informovala TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk.

„Ja som bola v nemocnici hospitalizovaná, teraz idem z nemocnice. Teraz mi treba chodiť po zubároch a už nemám benefity, budem musieť šetriť na chlebe,“ ozrejmila obyvateľka Humenného. Ďalší bol našťastie objednaný a tak ušetril aspoň 30 eur.

Viacerí sú však toho názoru, že Ministerstvo zdravotníctva SR mohlo tieto benefity ponechať vzhľadom na ceny u zubárov. „Keď porovnám ceny v zahraničí, tak nemôžem povedať, že by to u nás bolo lacnejšie,“ povedala žena z Humenného.

Napríklad zubní lekári z bratislavských ambulancií už nemali voľný termín pre veľký záujem o dentálnu hygienu a väčšine nedokázali vyhovieť. „My objednávame niekoľko mesiacov dopredu. Máme len dve ruky,“ uviedol pre televíziu zubný lekár Vlastimil Graus.

Ani zubárom sa však zmeny nepáčia. Benefit totiž motivoval ľudí, aby sa starali o svoje zuby a pomohlo to hlavne rodinám, nakoľko preplatiť mohli aj strojček. „Celkovo to ľudí motivovalo k tomu, že si dali ošetriť zuby a predsa to prispelo trošku pre rodiny, ktoré sú nižšie rozpočtové a musia hlboko siahnuť na to ošetrenie,“ povedal Graus.

