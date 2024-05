Novela zákona týkajúca sa zaraďovania študentov do sektorov s nedostatkom zdravotníkov ide do druhého čítania

Žiaci stredných zdravotných škôl a študenti vysokých škôl by mali pomôcť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Predpokladá to návrh novely zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z dielne Ministerstva zdravotníctva SR, ktorú parlament vo štvrtok posunul do druhého čítania. Plénum o nej rokuje zrýchlene.

Potreba riešenia nedostatku zdravotníkov

Jej cieľom je zabezpečiť ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v súlade s najnovšími vedecko-technickými poznatkami a zároveň posilniť zdravotnícky sektor s nedostatkom zamestnancov. Vzhľadom na naliehavosť situácie rezort navrhuje, aby novela nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia.

„V nadväznosti na potrebu riešenia akútneho nedostatku pracovníkov v zdravotníctve je prospektívne umožniť výkon odborných pracovných činnosti v zdravotníckych povolaniach praktická sestra – asistent, zubný asistent a sanitár, študentom a žiakom vybraných študijných odborov, už po ukončení akademického roka a školského roka 2023/2024, teda už počas letných prázdnin v roku 2024, prostredníctvom pracovno-právneho alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu,“ uvádza sa v predkladanom materiáli.

Ministerstvo chce žiakmi stredných zdravotníckych škôl a študentmi vysokých škôl posilniť už obdobie čerpania letných dovoleniek.

Poskytovateľ ambulantnej starostlivosti

Návrh novely chce zároveň umožniť, aby bol zamestnávateľom zdravotníckych pracovníkov zaradených do rezidentského štúdia aj poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, u ktorého bude môcť absolvent tohto štúdia po jeho úspešnom ukončení poskytovať zdravotnú starostlivosť.

Úspešný absolvent by sa pritom podľa návrhu mohol uplatniť aj v ústavnom zdravotníckom zariadení a v päťročnom povinnom období poskytovania zdravotnej starostlivosti by sa mu malo umožniť nadobudnúť ďalšiu súvisiacu nadstavbovú špecializáciu a certifikovanú pracovnú činnosť, ktorej doba získavania bude započítaná do tohto obdobia.