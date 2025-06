Prítomnosť rodičov pri hospitalizácii dieťaťa bude zákonným právom, parlament schválil zásadnú legislatívnu zmenu

Prítomnosť rodiča pri hospitalizovanom dieťati sa po novom stáva zákonným právom. Národná rada Slovenskej republiky schválila zásadnú legislatívnu zmenu z dielne ministra zdravotníctva Kamila Šaška, nominanta strany HLAS – sociálna demokracia.

Novela po prvýkrát garantuje rodičom zákonné právo zostať so svojím dieťaťom v nemocnici počas celého obdobia hospitalizácie. Ide o významný krok smerom k empatickejšiemu a dôstojnejšiemu zdravotníctvu, ktorý prispeje k lepším podmienkam pre najmladších pacientov aj ich rodiny.

Rodičia už nebudú musieť žiadať o výnimku

Doteraz bola prítomnosť rodiča pri dieťati v nemocnici často podmienená ochotou vedenia zdravotníckeho zariadenia. Nová legislatíva túto prax mení. Rodičia už nebudú musieť žiadať o výnimku.

„Tento zákon nie je o politike – je o deťoch a ich rodičoch. O tom momente, keď dieťa musí ostať v nemocnici a rodič mu chce byť nablízku. Odteraz už žiadne dieťa nebude v nemocnici samo,“ vyhlásil minister vnútra a predseda strany HLAS Matúš Šutaj Eštok.

Zmena sa všetkých detských pacientov

Zmena začne platiť od 1. septembra 2025 a týka sa všetkých detských pacientov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško zdôraznil, že ide o opatrenie, ktoré sa dotýka tých najzraniteľnejších. „V strane HLAS sme sa nevzdali. Pre nás to bola otázka dôstojnosti detí, práv rodín a ľudskej empatie v zdravotníctve. Ako strana chránime deti, chránime rodičov, chránime celé rodiny,“ povedal minister Šaško.

Novela zaručuje uplatňovanie práva na sprevádzajúcu osobu dieťaťa počas celého procesu hospitalizácie, vrátane vyšetrenia, ústavnej, intenzívnej aj psychiatrickej starostlivosti. „Zákon zároveň zohľadňuje špecifiká jednotlivých situácií s dôrazom na najlepší záujem dieťaťa a bezpečný priebeh liečby,“ dodal Šaško. Uviedol tiež, že rezort pokračuje v modernizácii nemocníc, aby sa vytvorili vhodné podmienky na uplatňovanie takýchto práv.

Poslankyňa Národnej rady za HLAS Paula Puškárová, ktorá dlhodobo podporuje rodinné politiky, ocenila nový zákon aj z osobnej skúsenosti. „Ako mama viem, aké je to stáť pri posteli chorého dieťaťa. A ešte viac viem, aké je to, keď vám povedia, že musíte odísť. Prítomnosť rodiča nie je výhoda, je to potreba – pre dieťa aj rodiča. Preto som za túto zmenu vďačná,“ uviedla Puškárová.

Schválený je aj návrh z oblasti školstva

Schválená legislatíva bola súčasťou pozmeňovacieho návrhu k návrhu zákona z oblasti školstva, ktorý zároveň upravuje systém ospravedlňovania absencií žiakov základných a stredných škôl, ako aj detí navštevujúcich povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách. Nový systém zavádza dve úrovne ospravedlňovania – prísnejší a miernejší režim.

Voľnejší režim budú môcť uplatňovať tie školy, ktoré počas školského roka neprekročia stanovený limit neospravedlnených hodín. V týchto prípadoch bude možné ospravedlniť viac hodín aj bez lekárskeho potvrdenia. Novela zároveň umožní, aby sa školy mohli v priebehu školského roka presunúť do miernejšieho režimu, ak sa zlepší ich dochádzka.

„Želáme si, aby boli všetky naše deti šťastné a úspešné. A na to im musíme poskytnúť aj kvalitné vzdelanie,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker, podľa ktorého je pre stranu HLAS prioritou vzdelanie pred zaostávaním.