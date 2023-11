Odsunutie maximálnych čakacích lehôt na operácie posunuli do druhého čítania

Parlament posunul do druhého čítania návrh ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD), aby sa o jeden rok odsunul pre pacientov dôležitý nárok. Od začiatku budúceho roka majú mať pacienti garantované maximálne čakacie lehoty pri približne 700 operáciách.

Potreba oddialenia dátumu

Ak by zdravotné poisťovne tieto maximálne čakacie lehoty pre svojich poistencov nezabezpečili, museli by im preplatiť operáciu v súkromnej klinike alebo v zahraničí. Tento nárok pre pacientov do legislatívy presadil exminister zdravotníctva Marek Krajčí (hnutie Slovensko).

Rezort zdravotníctva v novele zákona reaguje na potrebu oddialenia dátumu vzniku nároku pacienta na poskytnutie zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k čakacím listinám. Podľa ministerstva zdravotníctva je to k 1. januáru budúceho roka v prvom roku zberu čakacích listín technicky, procesne a organizačne nevykonateľné.

Novela zákona má tiež predísť zlyhaniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti v niektorých oblastiach Slovenska od 1. januára budúceho roka.

Zoznam kategorizovaných nemocníc

Napriek povinnosti vyplývajúcej zo zákona rozhodnúť o podmienenom zaradení nemocníc do siete a vydať prvý zoznam kategorizovaných nemocníc do 31. decembra 2022, ministerstvo zdravotníctva nerozhodlo o zaradení všetkých nemocníc vydaním rozhodnutia, ktoré spĺňa všetky zákonom kladené náležitosti rozhodnutia.

„Vo vzťahu k nezaradeným všeobecným a špecializovaným nemocniciam, ktoré sú v prvej podmienenej kategorizácii uvedené ako nemocnice I. úrovne, vydalo ministerstvo zdravotníctva len písomné listiny označené ako „Informačný list“, s ktorými nie sú spojené právne účinky a nemožno tieto informačné listy de iure považovať za rozhodnutia,“ upozorňuje ministerstvo.

Zásah do dostupnosti zdravotnej starostlivosti

Ak tieto nemocnice nebudú do 1. januára budúceho roka zaradené do prvého zoznamu kategorizovaných nemocníc, môže to podľa rezortu znamenať významný zásah do dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v určitých oblastiach Slovenska.

„Uvedenú chybu je potrebné napraviť úpravou zákona tak, aby sa mohli vydať rozhodnutia, čím sa nepochybne docieli zabezpečenie kontinuity a dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v želanom rozsahu a kvalite,“ uviedol rezort.