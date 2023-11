Vedenie Nemocnice Bory obhajuje rozhodnutie Dolinkovej, spádovú oblasť vraj podhodnotili

Vedenie Nemocnice Bory obhajuje rozhodnutie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) zaradiť túto nemocnicu podmienečne oficiálne do tretej úrovne, s niektorými doplnkovými programami štvrtej úrovne.

„Toto rozhodnutie bolo plne v zmysle zákona a najmä odráža realitu, keďže Nemocnica Bory spĺňa všetky kritériá týchto úrovní,“ zdôraznil generálny riaditeľ Penta Hospitals International Peter Lednický, ktorý súčasne vedie aj Nemocnicu Bory.

Čerpanie zdravotnej starostlivosti

Nemocnica Bory podľa neho už dnes stabilne poskytuje zdravotnú starostlivosť pre pacientov z celého Slovenska. „Jej pôsobenie je teda v rámci kategorizácie plne v zmysle úrovne III. Okresný či regionálny spád v Bratislave znamená, že by poskytovala zdravotnú starostlivosť napríklad iba pre mestskú časť Bratislava IV,“ zdôraznil Lednický.

Výpočet spádu v rozhodnutí ministerstva pre Bratislavu na úrovni 780-tisíc poistencov zahŕňal iba ľudí s trvalým a prechodným bydliskom. Nepočítal s poistencami, ktorí v Bratislave svoje oficiálne bydlisko neuvádzajú, ale zdravotnú starostlivosť tam čerpajú.

Ide hlavne o ľudí dochádzajúcich do hlavného mesta za prácou. Rovnako môže ísť o cudzincov s platným povolením na pobyt. Tých je na Slovensku takmer 300-tisíc a väčšina z nich čerpá zdravotnú starostlivosť práve v Bratislave.

„Sumárny počet ľudí, ktorých obvyklá adresa a miesto čerpania zdravotnej starostlivosti je Bratislava, tak vysoko presahuje 900-tisíc obyvateľov. V Bratislave to vytvára nutnosť dvoch nemocníc trojkovej úrovne v rámci optimalizácie siete nemocníc a spád Nemocnice Bory podstatne prevyšuje minimálnu hranicu 450-tisíc ľudí. Nejde o virtuálne čísla, keďže obrovský dopyt po komplexnej intervenčnej starostlivosti cítime od samotného otvorenia nemocnice,“ vysvetlil Lednický.

Prichádzajúci personál do nemocnice Bory

Nemocnica Bory je stále v nábehovej fáze. Doteraz však splnila každý dôležitý míľnik, ktorý verejne deklarovala v harmonograme spúšťania nemocnice.

To, že personál do nemocnice prichádza postupne, je podľa vedenia nemocnice preto logické a prirodzené a nemocnica má toľko odborného a podporného personálu, koľko potrebuje v aktuálnom čase.

Poskytovaná zdravotná starostlivosť už krátko po uvedení do prevádzky obsahuje medicínske programy, z ktorých viacero je na úrovni koncových terciárnych pracovísk.

„Ak by bola zaradená do akejkoľvek nižšej úrovne, ako je úroveň III, nemohla by realizovať zdravotnícke výkony, v ktorých je už dnes etablovaná. Napríklad robotickú chirurgiu pri náročných onkologických diagnózach,“ uzavrel Lednický.

Opozícia zvoláva mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Dôvodom je to, že ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) dve súkromné nemocnice zrejme nezákonne zaradila do siete nemocníc v rozpore so zákonom.

„Ministerka kvôli veľkým hráčom ide ohýbať zákon, a to ešte vláda ani nemá dôveru,“ povedal na tlačovej besede podpredseda zdravotníckeho výboru za Progresívne Slovensko (PS) Oskar Dvořák.