Výdavky na zdravotníctvo budú stúpať, podľa analytikov to určite pocítia naše peňaženky

Slovenské zdravotníctvo bude v najbližších dekádach výrazne ovplyvňovať starnutie obyvateľstva. Ľudia sa už dnes dožadujú nových spôsobov liečby, ktoré však často prichádzajú s nezanedbateľnou cenovkou.

Stúpajúce výdavky

Počet starých a teda viac chorých ľudí sa bude v budúcnosti len zvyšovať. Tento vývoj bude nutne spojený so stúpajúcimi výdavkami na zdravotníctvo. Upozorňuje na to Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).

Zásadnou otázkou je pôvod nových zdrojov. Tie môžu byť buď verejné, alebo súkromné.

V prípade verených zdrojov bude podľa analytikov INESS nutné buď zásadne zmeniť štruktúru priorít vo verejnom rozpočte, alebo radikálne zvýšiť dane a odvody.

„V prvom prípade by to znamenalo vykonať značné škrty najmä pri plošných sociálnych výdavkoch. V druhom prípade by to znamenalo zvýšenie už tak značného daňovo-odvodového zaťaženia, najmä práce,“ uviedli analytici.

Stav verejných financií

Aj vzhľadom na zlý stav verejných financií je podľa nich rýchlejší rast toku verejných zdrojov do zdravotníctva v najbližších rokoch veľmi otázny.

V prípade súkromných zdrojov by išlo o kombináciu väčšej spoluúčasti pacientov, pripoistenia a prítoku súkromného kapitálu.

„Aj v tomto prípade budú zmeny náročné. Téma spoluúčasti je totiž politicky citlivá,“ uviedli analytici INESS. Funkčný trh s pripoistením si zasa vyžaduje legislatívne zmeny.

Rozdelenie a odpredaj

Súkromný kapitál pritom nepríde do prostredia vysokej neistoty a politického rizika. Jedným z krokov na jeho prilákanie by však mohlo byť podľa analytikov rozdelenie a odpredaj štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

„Nielenže by tento krok do štátnej kasy priniesol nezanedbateľné finančné zdroje, ale do zdravotníctva by vniesol aj viac konkurencie a stability,“ tvrdia analytici INESS.

Starnutie obyvateľstva pri súčasnej štruktúre financovania zdravotníctva z verejných zdrojov pritom znamená aj menej ekonomicky aktívnych platcov odvodov.