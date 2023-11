Na Slovensku chýbajú v zdravotníctve tisíce pracovníkov, uviedla Dolinková a chce navýšiť počet medikov

Na Slovensku chýba odhadom okolo dvetisíc lekárov a štyritisíc sestier. Na tlačovej besede na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR to uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD).

Dodala, že ide o hrubý odhad, keďže im chýbajú dáta. Spolu s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD), s ktorým rokovali o nedostatku sestier a lekárov, chcú nájsť riešenia, ako stabilizovať počet študentstva na stredných, ale aj vysokých školách. Diskusia sa týkala i toho, ako navýšiť počet medikov na vysokých školách.

Pomer slovenských a zahraničných študentov

„Myslíme si skôr, že pôjdeme cestou, alebo zatiaľ hľadáme riešenia, ako by sme možno v prvom kroku upravili pomer slovenských a zahraničných študentov na lekárskych fakultách. Zároveň budeme hľadať aj zdroje v štátnom rozpočte, ako dofinancovať ten výpadok príjmu, za ktorý by zaplatili zahraniční študenti, ak by ten pomer slovenských a zahraničných študentov na lekárskych fakultách sme upravovali,“ uviedla ministerka Dolinková.

Dodala ale, že predmetné kroky si vyžadujú hlbšiu analýzu, na ktorej mieni pracovať ako vo vlastnom rezorte, tak aj v spolupráci s ministerstvom školstva a chce, aby sa tieto tímy pravidelne stretávali.

Drucker uviedol, že diskutovali s lekárskymi fakultami a predpokladajú, že približne sto až 150 zahraničných študentov by sa mohlo transformovať na slovenských. Pri počte 130 študentov by podľa neho dofinancovanie výpadku príjmu znamenalo pre štátny rozpočet dva a pol až tri milióny eur.

Uviedol tiež, že vnímajú zo strany lekárskych fakúlt porozumenie. Zdôraznil, že situácia s nedostatkom lekárov sa podľa prognóz môže v najbližších rokoch zhoršiť, a dodal, že uvidia, ako budú reálne vyzerať nástroje.

Potrebná je aj legislatívna zmena

Minister ale poznamenal, že je potrebné vytvoriť i legislatívnu zmenu, kvôli istej objednávke štátu. Poznamenal, že vysoké školstvo je financované z rozpočtu ministerstva školstva a je toho názoru, že pokiaľ ide o verejné zdroje považuje za prirodzené, že štát by mohol vytvoriť určitú objednávku na dovzdelanie odborov, ktoré prednostne potrebujeme.

Ministerka zdravotníctva uviedla, že diskutovali o viacerých spôsoboch, ako mladých ľudí motivovať k štúdiu na stredných zdravotníckych školách, a tiež ako ich tam udržať tak, aby ostali v systéme a po niekoľkých ročníkoch školu neopustili a reálne do systému nastúpili.

V prípade zmien vo vzdelávaní na stredných zdravotníckych školách Dolinková predpokladá, že bude potrebná zmena kurikúl a nemyslí si, že by sa dané zmeny podarilo zrealizovať do budúceho školského roka.

Cesty ako vzbudiť u mladých ľudí záujem o štúdiu na stredných zdravotníckych školách, či lekárskych fakultách vníma šéfka rezortu zdravotníctva napríklad v motivácii detí už na základných školách. Dolinková sa vyjadrila, že si dokáže predstaviť kampaň na základných školách, dodala, že by sa možno dalo zapojiť do nej medikov.