Obyvatelia Záhoria sa sťažujú na neúnosnú situáciu po zrušení urgentu v Malackách, deti v Boroch neošetria

Nemocnica v Malackách ukončila prevádzku svojho urgentného príjmu k 31. augustu 2023. Tento krok súvisel so zaradením urgentného príjmu v bratislavskej Nemocnici Bory do oficiálnej siete zdravotníckych zariadení.
Ako informuje portál infozona.sk, pre desaťtisíce obyvateľov Záhoria to znamenalo zásadnú zmenu v dostupnosti zdravotnej starostlivosti.
„Po definitívnom zatvorení urgentného príjmu v malackej nemocnici sú pacienti nútení cestovať do Bratislavy. Situáciu navyše komplikuje rozdelenie zdravotnej starostlivosti medzi viaceré zariadenia a neúnosne dlhé čakacie doby, ktoré sa podľa výpovedí ľudí z regiónu často počítajú na desiatky hodín,“ konštatuje portál. Dospelí pacienti zo Záhoria sú odkázaní predovšetkým na Nemocnicu Bory, ktorá patrí do siete Penta Hospitals.
„Práve toto zariadenie na okraji Bratislavy sa stalo hlavným centrom urgentnej starostlivosti pre celý región. Kapacitne však nestačí – a navyše, poskytuje starostlivosť výhradne dospelým pacientom,“ upozorňuje infozona.sk.
Detskí pacienti musia cestovať až do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou na Kramároch. „Tá prevádzkuje urgentný príjem pre deti, ale prijíma aj dospelých pacientov, ktorí sa rozhodnú pre alternatívu k Nemocnici Bory,“ dodáva portál.