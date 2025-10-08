Nemocnica Penta Hospitals opäť čelila bombovej hrozbe, v Galante museli evakuovať pacientov

Ani v tomto prípade sa prítomnosť bomby v nemocničných priestoroch nepotvrdila.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Policia.jpg
Foto: ilustračné, www.facebook.com
Galanta Zdravotníctvo Zdravotníctvo z lokality Galanta

Sieť regionálnych nemocníc Penta Hospitals sa za posledných 16 dní stala už tretíkrát terčom vyhrážok bombovým útokom. Po nemocniciach v Košiciach a Michalovciach bol v stredu bombový útok nahlásený aj v galantskej nemocnici. Ani v tomto prípade sa prítomnosť bomby v nemocničných priestoroch nepotvrdila.

Rýchly zásah polície a dopady na pacientov

„Takéto navzájom podobné skutky predstavujú vážne verejné ohrozenie a vnímame ich ako cielený útok na našu spoločnosť. Z tohto dôvodu podávame trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a zároveň apelujeme na silové zložky štátu, aby túto sériu útokov dôkladne prešetrili,“ uviedol hovorca Penta Hospitals Tomáš Kráľ.

Zároveň ocenil prácu polície, ktorá v stredu v Galante konala rýchlo a profesionálne. Hrozby bombou prichádzajú prostredníctvom webového formulára. Každá z nich podľa Kráľa ohrozuje pacientov aj zamestnancov nemocníc a narúša pokojné a dôstojné prostredie, ktoré je základom kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Ekonomické straty a odložené zákroky

Zároveň si vyžaduje preloženie desiatok plánovaných výkonov, operácií a hospitalizácií, čo má priamy dopad na pacientov čakajúcich na liečbu. Nemocnice navyše čelia priamym ekonomickým stratám, ktoré dosahujú desiatky tisíc eur za jediný deň výpadku.

„S obavami sledujeme čoraz častejšie verejné očierňovanie práce regionálnych nemocníc, ktoré môže podnecovať podobné nebezpečné incidenty. Hrubé útoky na zdravotníkov a prevádzkovateľov regionálnych nemocníc, ako aj bulvarizácia vážnych tém v zdravotníctve, znevažujú úsilie tisícok zdravotníkov v teréne a podkopávajú dôveru verejnosti v zdravotný systém ako celok,“ dodal hovorca Tomáš Kráľ.

Viac k osobe: Tomáš Král
Firmy a inštitúcie: Penta Hospitals
Okruhy tém: Bombová hrozba hovorca Penta Hospitals

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk