Nemocnica Penta Hospitals opäť čelila bombovej hrozbe, v Galante museli evakuovať pacientov

Sieť regionálnych nemocníc Penta Hospitals sa za posledných 16 dní stala už tretíkrát terčom vyhrážok bombovým útokom. Po nemocniciach v Košiciach a Michalovciach bol v stredu bombový útok nahlásený aj v galantskej nemocnici. Ani v tomto prípade sa prítomnosť bomby v nemocničných priestoroch nepotvrdila.
Rýchly zásah polície a dopady na pacientov
„Takéto navzájom podobné skutky predstavujú vážne verejné ohrozenie a vnímame ich ako cielený útok na našu spoločnosť. Z tohto dôvodu podávame trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a zároveň apelujeme na silové zložky štátu, aby túto sériu útokov dôkladne prešetrili,“ uviedol hovorca Penta Hospitals Tomáš Kráľ.
Nemocnice Penta Hospitals na východnom Slovensku čelili dvom falošným bombovým hrozbám za necelé dva týždne
Zároveň ocenil prácu polície, ktorá v stredu v Galante konala rýchlo a profesionálne. Hrozby bombou prichádzajú prostredníctvom webového formulára. Každá z nich podľa Kráľa ohrozuje pacientov aj zamestnancov nemocníc a narúša pokojné a dôstojné prostredie, ktoré je základom kvalitnej zdravotnej starostlivosti.
Ekonomické straty a odložené zákroky
Zároveň si vyžaduje preloženie desiatok plánovaných výkonov, operácií a hospitalizácií, čo má priamy dopad na pacientov čakajúcich na liečbu. Nemocnice navyše čelia priamym ekonomickým stratám, ktoré dosahujú desiatky tisíc eur za jediný deň výpadku.
Krajčí hovorí o prepadnutí miliónov z Plánu obnovy, Penta odmieta tvrdenia a obhajuje projekt nemocnice – VIDEO
„S obavami sledujeme čoraz častejšie verejné očierňovanie práce regionálnych nemocníc, ktoré môže podnecovať podobné nebezpečné incidenty. Hrubé útoky na zdravotníkov a prevádzkovateľov regionálnych nemocníc, ako aj bulvarizácia vážnych tém v zdravotníctve, znevažujú úsilie tisícok zdravotníkov v teréne a podkopávajú dôveru verejnosti v zdravotný systém ako celok,“ dodal hovorca Tomáš Kráľ.