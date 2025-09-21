Obľúbená prísada do jedla môže negatívne ovplyvniť plodnosť, varujú slovenskí vedci

Konzumácia glutamátu sodného môže negatívne ovplyvniť plodnosť. Výsledky experimentov na Ústave fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied Slovenskej akadémie vied (SAV) ukázali, že jeho konzumácia môže predstavovať riziko pre úspešné počatie a zhoršiť skorý embryonálny vývin a kvalitu embryí.
Glutamát sodný sa používa v potravinárskom priemysle ako prísada na zvýraznenie chuti a vône potravín pod označením E 621 alebo MSG.
Experimenty na laboratórnych myšiach
Experimenty robili vedci a vedkyne SAV na laboratórnych myšiach, pričom samičkám bol počas perikoncepčného obdobia denne podávaný glutamát sodný.
„Perikoncepčné obdobie zahŕňa časový úsek okolo počatia, v ktorom dochádza k dozrievaniu vajíčok vo vaječníkoch, oplodneniu zrelých vajíčok a ranému embryonálnemu vývinu. Naše výsledky ukázali, že rané embryá izolované z matiek konzumujúcich glutamát sodný vykazujú zhoršený rast a obsahujú väčší podiel mŕtvych buniek ako embryá izolované z matiek, ktorým nebol glutamát sodný podaný,“ uviedol Štefan Čikoš z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV.
Čo to znamená pre človeka
Ďalšie experimenty ukázali, že nepriaznivé účinky glutamátu sodného na rané myšacie embryá sú sprostredkované špecifickými bunkovými receptormi, takzvanými glutamátovými receptormi, ktorých aktivácia spustí v niektorých bunkách embryí proces bunkovej smrti.
„Uvedené výsledky nie je možné priamo prenášať na človeka, pretože výskum v tejto oblasti nie je z etických dôvodov u ľudí možný. In silico analýza dát z dostupných databáz obsahujúcich informácie o génoch aktívnych v ľudských vajíčkach a raných embryách ale ukazuje, že tieto produkujú podobné bunkové receptory viažuce glutamát ako boli identifikované v myšacích vajíčkach a raných embryách. Naviac, glutamátové receptory boli detegované aj vo vajíčkach a embryách ďalších druhov cicavcov,“ dodal Čikoš. Vedci SAV svoje výsledky publikovali v renomovaných medzinárodných vedeckých časopisoch.