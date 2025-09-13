Neplodnosť trápi čoraz viac Sloveniek, počet žien na umelom oplodnení sa za desať rokov zdvojnásobil

Neplodnosť sa na Slovensku stáva čoraz pálčivejšou témou. Podľa údajov Union zdravotnej poisťovne má s počatím dieťaťa prirodzenou cestou problém už približne pätina párov. Počet žien, ktoré sa rozhodli podstúpiť umelé oplodnenie, sa za poslednú dekádu viac než zdvojnásobil.
„Každý z nás už pozná niekoho, kto bojuje s diagnózou neplodnosti. Ide o bolestivú tému, ktorá je v našej spoločnosti stále tabu. Ľudia si myslia, že sú v tom sami, hoci sa to týka každého piateho páru,“ uviedla revízna lekárka Union ZP Ingrid Dúbravová.
Príčiny sú rovnomerne rozdelené
Ako dodala, príčiny sú približne rovnomerne rozdelené medzi mužov a ženy. U mužov ide najmä o nízky počet spermií alebo ich zhoršenú kvalitu, hormonálne poruchy či následky zápalov. U žien sa najčastejšie vyskytujú nepriechodné vajíčkovody, endometrióza, hormonálna nerovnováha, poruchy ovulácie alebo genetické predispozície.
Podľa lekárky sa často nesprávne tvrdí, že ženy sa pokúšajú o dieťa až príliš neskoro. „Nie je pravda, ako sa dnes s obľubou hovorí, že sa ženy snažia o dieťa až príliš neskoro. Mnohé ešte len dokončia vysokú školu a už čelia problému, o ktorom sa im dovtedy ani nesnívalo,“ doplnila Dúbravová. Údaje Unionu ukazujú, že prvé problémy riešia Slovenky už vo veku 26 rokov, pričom najvyšší počet prípadov prichádza okolo tridsiatky.
Občianske združenia volajú po osvete
Gynekologička Ivana Francová upozornila na konkrétny prípad zo svojej praxe. „Dostala sa ku mne pacientka s endometriálnymi cystami, ktoré boli veľmi bolestivé, a tak bola potrebná operácia. Najskôr sme však vykonali test ovariálnej rezervy, ktorý ukázal, že pacientka má už len veľmi málo vajíčok. Hrozilo jej, že po gynekologickej operácii jej už neostanú žiadne, a tak sme odporučili zmrazenie vajíčok ešte pred zákrokom,“ priblížila.
Na nízke povedomie o rizikách upozorňuje aj občianske združenie Nádejná rodina, ktoré zdôrazňuje potrebu otvorenej diskusie o rodičovstve. „Žena sa už narodí so všetkými vajíčkami, ktoré počas života bude mať – žiadne nové nevznikajú. Mrazenie vajíčok zachraňuje budúcu plodnosť – v medicínsky indikovaných prípadoch reálne uchováva vajíčka, ktoré by sa stratili v dôsledku liečby,“ vysvetlila Lucia Harbuláková zo združenia.
Prudký nárast umelého oplodnenia
Štatistiky Unionu potvrdzujú nárast počtu cyklov umelého oplodnenia. V roku 2015 absolvovalo IVF 187 žien, pričom len 16 využilo tri pokusy hradené z verejného zdravotného poistenia. O desať rokov neskôr je už počet pacientok 539 ročne, z nich 150 má za sebou dva alebo tri hradené cykly.
Náklady poisťovne na liečbu pritom stúpli zo 680-tisíc eur v roku 2015 na viac než dva milióny eur vlani. „Poisťovňa má údaje len o prvých troch cykloch umelého oplodnenia. Koľko ich ešte bolo navyše, nevieme. Sú páry, ktoré to skúšajú aj viackrát a hradiť si to už musia sami,“ poznamenala Dúbravová.
Union zdravotná poisťovňa preto zavádza viaceré benefity, ktoré majú zmierniť finančnú záťaž párov. „Dlhodobo sa venujeme téme reprodukčného zdravia a pomoci párom, ktoré čelia neplodnosti. Prispievame na liečbu až 1 200 eur a to na metódu ICSI, vyšetrenie spermiogramu či predimplantačnú genetickú diagnostiku,“ uviedla hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
Nový príspevok na zmrazenie vajíčok
Novinkou je aj príspevok 200 eur na zmrazenie vajíčok zo zdravotných dôvodov. Podmienkou je potvrdená diagnóza, napríklad poškodenie vajíčkovodov, ochorenia vaječníkov, endometrióza či znížená ovariálna rezerva. „Príspevok uhradíme priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, pacientky nemusia nič dokladovať,“ dodala Dúbravová. Podľa Francovej môže ísť o zásadný preventívny krok, ktorý si ženy môžu zvoliť aj v prípade, že ešte nemajú partnera.
Silné svedectvá prinášajú aj ženy, ktoré sa s neplodnosťou stretli osobne. Kristína z Bratislavy opísala, ako jej pri náhodnom vyšetrení zistili takmer vyčerpanú ovariálnu rezervu. „Povedala som si, že si ju dám pre zaujímavosť odmerať, len tak, ako keby som si merala krvný tlak. Ani vo sne mi nenapadlo, že sa dozviem, že moja zásoba vajíčok je už takmer vyčerpaná a dôjdu mi za dva mesiace,“ spomína. Po náročnom procese hormonálnej stimulácie nakoniec nečakane otehotnela prirodzene počas pobytu v zahraničí.
Nikola, ktorá dlhé roky trpela endometriózou, musela podstúpiť operáciu cýst. Lekári jej odporučili preventívne zmrazenie vajíčok ešte pred zákrokom. Podstúpila dva stimulačné cykly a vďaka tomu si zachovala plodnosť aj napriek tomu, že jej ovariálna rezerva po operácii výrazne klesla. Jej príbeh ukazuje, že preventívne kroky v oblasti reprodukčného zdravia môžu mať zásadný význam pre ženy, ktoré si rodinu plánujú založiť neskôr.