Kliešte s letom nekončia a sú rizikom aj počas jesene, upozorňujú odborníci

Kliešte sú na Slovensku aktívne aj počas jesenných mesiacov. Podľa odborníkov môžu byť rizikom dovtedy, kým teplota neklesne pod päť stupňov Celzia a neobjaví sa prvý sneh. Vlhké počasie a vyššie teploty jesene vytvárajú priaznivé podmienky pre ich výskyt, pričom ľudia práve v tomto období často navštevujú prírodu.
Riziko zaklieštenia preto netreba podceňovať ani pri prechádzkach v mestských parkoch či záhradách. Odborníci odporúčajú vyhýbať sa okrajom lesov, vysokým trávnatým porastom a krovinám, ktoré patria k miestam s najväčším výskytom kliešťov.
Kliešťa treba vybrať čo najskôr
Dôležitá je aj prevencia: nosiť uzavretú obuv, dlhé nohavice a svetlý odev, na ktorom je parazita ľahšie spozorovať, používať repelenty a po návrate domov si dôkladne skontrolovať pokožku.
Kliešte sa zvyknú prisať do vlasatej časti hlavy, za uši, do slabín, podpazušia či podkolenných jamiek. Ak si človek nájde kliešťa na tele, mal by ho odstrániť čo najskôr. Vírus kliešťovej encefalitídy sa totiž môže preniesť už v priebehu niekoľkých hodín, zatiaľ čo baktérie spôsobujúce lymskú boreliózu potrebujú na prenos najmenej 24 hodín.
Podľa odporúčaní sa má kliešť vyberať pinzetou alebo špeciálnymi nástrojmi tak, že sa uchopí čo najbližšie pri koži a kývavým pohybom sa odlepí, následne sa vytiahne kolmo smerom od pokožky. Nesmie sa prudko vykrúcať, stláčať ani polievať olejom, aby nedošlo k rozmliaždeniu či spätnému uvoľneniu obsahu do rany. Po odstránení je potrebné miesto dezinfikovať, umyť ruky a poznamenať si dátum a lokalitu zaklieštenia pre prípad neskorších zdravotných ťažkostí.
V nasledujúcom období treba sledovať príznaky ako rozšírené začervenanie v mieste prisatia, horúčku, bolesti hlavy, svalov či kĺbov. V takom prípade je potrebné vyhľadať lekára.
Najlepšou ochranou je očkovanie
Na Slovensku sa kliešťová encefalitída a lymská borelióza radia medzi najčastejšie ochorenia prenášané kliešťami. Encefalitída je vírusové ochorenie postihujúce centrálnu nervovú sústavu, ktoré môže mať dlhodobé následky ako poruchy pamäti, koncentrácie, motoriky či ochrnutie. Nakaziť sa možno aj konzumáciou nepasterizovaného ovčieho alebo kozieho mlieka a výrobkov z neho.
Podľa aktuálnych údajov bolo od začiatku roka do 17. septembra 2025 zaznamenaných 158 prípadov kliešťovej encefalitídy, čo predstavuje pokles oproti rovnakému obdobiu minulého roka, keď bolo hlásených 170 prípadov. Odborníci zdôrazňujú, že najspoľahlivejšou ochranou pred týmto ochorením zostáva očkovanie.