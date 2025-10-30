NÚDCH otvoril nové priestory detskej psychiatrie, pacientov čaká viac lôžok aj útulnejšie prostredie - VIDEO, FOTO

Nové vybavenie a dispozičné riešenie umožní efektívnejšie rozdeliť pacientov podľa typov psychických porúch, čím sa posilní terapeutický prístup aj režimová liečba.
Dominika Knoteková
Redaktorka ekonomickej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
NÚDCH, Klinika detskej psychiatrie
Foto: www.facebook.com
Slovensko Zdravotnícke zariadenia Zdravotníctvo z lokality Slovensko

Národný ústav detských chorôb v Bratislave vo štvrtok slávnostne otvoril nové priestory Kliniky detskej psychiatrie, ktoré významne rozširujú kapacitu i možnosti liečby detí s duševnými ochoreniami. Priestory slúžia Klinike detskej psychiatrie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a NÚDCH a boli vybudované za účasti viacerých verejných a súkromných zdrojov.

Nové vybavenie a dispozičné riešenie umožní efektívnejšie rozdeliť pacientov podľa typov psychických porúch, čím sa posilní terapeutický prístup aj režimová liečba. Klinika ponúkne pacientom aj personálu bezpečné, pokojné a podnetné prostredie.

Rozšírenie kliniky vítal Kmec aj Šaško

Každé dieťa si zaslúži prostredie, v ktorom má šancu uzdraviť sa a cítiť sa bezpečne. Klinika detskej psychiatrie vďaka Plánu obnovy ponúka odbornú starostlivosť v moderných a farebných priestoroch, ktoré deťom prinášajú pokoj a pochopenie. Tento projekt je dôkazom, že Plán obnovy nie je len o investíciách, ale predovšetkým o ľuďoch, našich deťoch a ich budúcnosti,“ uviedol Peter Kmec, podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.

Rozšírenie kliniky vítal aj minister zdravotníctva Kamil Šaško, podľa ktorého spoločnosť už nemôže ďalej odkladať tému duševného zdravia detí. „Za každým dieťaťom, ktoré sem prichádza, je tichý a často bolestivý príbeh. Rozšírenie tejto kliniky znamená viac priestoru pre nádej, porozumenie a pre odborníkov, ktorí deťom pomáhajú znovu nájsť vnútorný pokoj,“ zdôraznil.

Riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň pripomenul, že nové priestory nadväzujú na nedávno vybudovaný stacionár pre deti s poruchami príjmu potravy. „Zvýšili sme kapacitu lôžok na 35. Nové priestory sú rozdelené na dve časti – 12 lôžok je určených pre deti s poruchami príjmu potravy a zvyšok pre mladšie deti s neakútnymi poruchami. Vďaka rekonštrukcii môžeme lepšie reagovať na nárast detí s potrebou ústavnej starostlivosti,“ uviedol.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

S financovaním pomohli aj sponzori a dobrovoľníci

Na financovaní sa podieľalo Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom kapitálových výdavkov sumou 264 218 eur, Plán obnovy a odolnosti prispel 160 443 eurami, prevádzkové náklady NÚDCH pokryli 434 723 eur.

Pomohli aj sponzori a dobrovoľníci. Kvapka nádeje darovala 156 178 eur, Nadácia Televízie Markíza a UniCredit Bank 55 000 eur, Nadačný fond Kaufland 18 000 eur, Nadácia Volkswagen 6 000 eur a benefičné podujatie Fashion Sparkling Charity Night prinieslo 10 200 eur.

Zariadenie izieb

Nové izby sú zariadené tak, aby vytvárali domácke a útulné prostredie. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie a úložné priestory. Sú vybavené klimatizáciou a vzduchotechnikou. Rekonštrukcia zahŕňala rozšírenie priestorov na celé siedme nadzemné podlažie, nové rozvody vody, kanalizácie, osvetlenia a silnoprúdových systémov, ako aj požiarne a hlasové signalizácie.

Priestor je funkčný, väčší, prehľadnejší a ponúka viac miestností na individuálne pohovory, terapie a vyšetrenia. Farebný a detský dizajn je prispôsobený veku pacientov a spĺňa prísne bezpečnostné požiadavky. Niektoré deti potrebujú podnetné prostredie na rozvoj, iné zas upokojujúce bez zbytočných rušivých prvkov,“ uviedla prednostka kliniky Jana Trebatická.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nový stacionár aj prístroj

Súčasťou rozšírenia je aj nový priestor pre Stacionár pre deti s poruchami príjmu potravy. Je v ňom k dispozícii konzultačná miestnosť na rozhovory s psychológmi a edukáciu rodičov, ako aj ambulancia na vyšetrenia. „Tieto priestory nám výrazne uľahčia prácu a prispejú k navodeniu dôvery medzi pacientom a personálom,“ doplnila Trebatická.

Z Plánu obnovy bol zakúpený aj nový prístroj rTMS na liečbu depresií a obsedantno-kompulzívnej poruchy pomocou transkraniálnej magnetickej stimulácie. Pacienti s poruchou príjmu potravy majú k dispozícii vlastnú komunitnú miestnosť na skupinové terapie a oddychové aktivity, ako aj miestnosť na prípravu a individuálne stravovanie. Rekonštrukcia čaká aj pôvodnú časť kliniky. Po modernizácii bude slúžiť pacientom v akútnom stave, ktorí potrebujú intenzívnejší dohľad a špecifický režim.

Viac k osobe: Kamil ŠaškoPeter BartoňPeter Kmec
Firmy a inštitúcie: Kvapka nádejeLF UK Lekárska fakulta Univerzity Komenského v BratislaveMZ SR Ministerstvo zdravotníctva SRNadácia Televízie MarkízaNadácia VolkswagenNadačný fond KauflandNÚDCH Národný ústav detských chorôbUniCredit Bank
Okruhy tém: detská psychiatria Duševné zdravie Minister zdravotníctva SR Plán obnovy a odolnosti SR

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk