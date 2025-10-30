NÚDCH otvoril nové priestory detskej psychiatrie, pacientov čaká viac lôžok aj útulnejšie prostredie - VIDEO, FOTO

Národný ústav detských chorôb v Bratislave vo štvrtok slávnostne otvoril nové priestory Kliniky detskej psychiatrie, ktoré významne rozširujú kapacitu i možnosti liečby detí s duševnými ochoreniami. Priestory slúžia Klinike detskej psychiatrie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a NÚDCH a boli vybudované za účasti viacerých verejných a súkromných zdrojov.
Nové vybavenie a dispozičné riešenie umožní efektívnejšie rozdeliť pacientov podľa typov psychických porúch, čím sa posilní terapeutický prístup aj režimová liečba. Klinika ponúkne pacientom aj personálu bezpečné, pokojné a podnetné prostredie.
Rozšírenie kliniky vítal Kmec aj Šaško
„Každé dieťa si zaslúži prostredie, v ktorom má šancu uzdraviť sa a cítiť sa bezpečne. Klinika detskej psychiatrie vďaka Plánu obnovy ponúka odbornú starostlivosť v moderných a farebných priestoroch, ktoré deťom prinášajú pokoj a pochopenie. Tento projekt je dôkazom, že Plán obnovy nie je len o investíciách, ale predovšetkým o ľuďoch, našich deťoch a ich budúcnosti,“ uviedol Peter Kmec, podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Detská onkológia v NÚDCH napreduje. Nádory mozgu diagnostikujú metódou uznávanou po celom svete
Rozšírenie kliniky vítal aj minister zdravotníctva Kamil Šaško, podľa ktorého spoločnosť už nemôže ďalej odkladať tému duševného zdravia detí. „Za každým dieťaťom, ktoré sem prichádza, je tichý a často bolestivý príbeh. Rozšírenie tejto kliniky znamená viac priestoru pre nádej, porozumenie a pre odborníkov, ktorí deťom pomáhajú znovu nájsť vnútorný pokoj,“ zdôraznil.
Riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň pripomenul, že nové priestory nadväzujú na nedávno vybudovaný stacionár pre deti s poruchami príjmu potravy. „Zvýšili sme kapacitu lôžok na 35. Nové priestory sú rozdelené na dve časti – 12 lôžok je určených pre deti s poruchami príjmu potravy a zvyšok pre mladšie deti s neakútnymi poruchami. Vďaka rekonštrukcii môžeme lepšie reagovať na nárast detí s potrebou ústavnej starostlivosti,“ uviedol.
S financovaním pomohli aj sponzori a dobrovoľníci
Na financovaní sa podieľalo Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom kapitálových výdavkov sumou 264 218 eur, Plán obnovy a odolnosti prispel 160 443 eurami, prevádzkové náklady NÚDCH pokryli 434 723 eur.
Pomohli aj sponzori a dobrovoľníci. Kvapka nádeje darovala 156 178 eur, Nadácia Televízie Markíza a UniCredit Bank 55 000 eur, Nadačný fond Kaufland 18 000 eur, Nadácia Volkswagen 6 000 eur a benefičné podujatie Fashion Sparkling Charity Night prinieslo 10 200 eur.
Zariadenie izieb
Nové izby sú zariadené tak, aby vytvárali domácke a útulné prostredie. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie a úložné priestory. Sú vybavené klimatizáciou a vzduchotechnikou. Rekonštrukcia zahŕňala rozšírenie priestorov na celé siedme nadzemné podlažie, nové rozvody vody, kanalizácie, osvetlenia a silnoprúdových systémov, ako aj požiarne a hlasové signalizácie.
Slovensko buduje nový systém starostlivosti o duševné zdravie. Vznikajú centrá, stacionárne aj linka pomoci
„Priestor je funkčný, väčší, prehľadnejší a ponúka viac miestností na individuálne pohovory, terapie a vyšetrenia. Farebný a detský dizajn je prispôsobený veku pacientov a spĺňa prísne bezpečnostné požiadavky. Niektoré deti potrebujú podnetné prostredie na rozvoj, iné zas upokojujúce bez zbytočných rušivých prvkov,“ uviedla prednostka kliniky Jana Trebatická.
Nový stacionár aj prístroj
Súčasťou rozšírenia je aj nový priestor pre Stacionár pre deti s poruchami príjmu potravy. Je v ňom k dispozícii konzultačná miestnosť na rozhovory s psychológmi a edukáciu rodičov, ako aj ambulancia na vyšetrenia. „Tieto priestory nám výrazne uľahčia prácu a prispejú k navodeniu dôvery medzi pacientom a personálom,“ doplnila Trebatická.
Z Plánu obnovy bol zakúpený aj nový prístroj rTMS na liečbu depresií a obsedantno-kompulzívnej poruchy pomocou transkraniálnej magnetickej stimulácie. Pacienti s poruchou príjmu potravy majú k dispozícii vlastnú komunitnú miestnosť na skupinové terapie a oddychové aktivity, ako aj miestnosť na prípravu a individuálne stravovanie. Rekonštrukcia čaká aj pôvodnú časť kliniky. Po modernizácii bude slúžiť pacientom v akútnom stave, ktorí potrebujú intenzívnejší dohľad a špecifický režim.