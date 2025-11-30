Na Slovensku pribúda diagnóz spojených s HIV a AIDS, kľúčovú úlohu zohráva včasné testovanie

Počet ľudí s diagnózami spojenými s vírusom HIV a syndrómom získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) na Slovensku za ostatné roky výrazne vzrástol. Vyplýva to z údajov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá za posledných šesť rokov zaznamenala neustály nárast výskytu ochorení súvisiacich s HIV. Najväčšiu skupinu pacientov dlhodobo tvoria muži vo veku od 30 do 50 rokov.
Poisťovňa eviduje zdravotnú starostlivosť vykázanú poskytovateľmi zdravotných služieb pri ôsmich typoch diagnóz, medzi ktoré patria syndróm akútnej infekcie HIV, bezpríznaková infekcia, rôzne formy klinického prejavu choroby, stavy komplikujúce tehotenstvo, znížený počet T-lymfocytov, rezistencia vírusu na lieky či demencia zapríčinená infekciou HIV.
Dlhodobá dominancia mužov
Kým v roku 2020 bolo s niektorou z týchto diagnóz evidovaných 584 poistencov, z toho 477 mužov a 107 žien, v roku 2024 ich počet stúpol na 828 osôb, pričom až 659 prípadov sa týkalo mužov. V priebehu roka 2025 je zatiaľ zaznamenaných 815 osôb – z nich 657 mužov a 158 žien. Dominancia mužov je pritom dlhodobá, v priemere tvoria 80 percent všetkých prípadov, zatiaľ čo ženy len približne pätinu.
Najpočetnejšou skupinou ostávajú muži vo veku 30 až 50 rokov, ktorí predstavovali v roku 2024 až polovicu všetkých evidovaných prípadov. Konkrétne išlo o 410 mužov z celkového počtu 828 poistencov. Rovnaký trend pokračuje aj tento rok, keď v danej vekovej kategórii pripadá 405 mužov z celkového počtu 815 prípadov.
Podrobnejší rozpis podľa vekových skupín z roku 2024 ukazuje, že ochorenia postihujú aj mladších aj starších poistencov. Diagnózy boli zaznamenané u 12 osôb vo veku 10 až 20 rokov, 66 prípadov bolo vo vekovej skupine 20 až 30 rokov a 298 osôb bolo vo veku 40 až 50 rokov. V menšom počte sa výskyt ochorenia objavil aj u detí či seniorov, vrátane osôb nad 80 rokov.
Zdravotníci upozorňujú, že v prevencii zohráva kľúčovú úlohu včasné testovanie. Vírus HIV napáda predovšetkým CD4+ T-lymfocyty, čím oslabuje imunitný systém. Pokročilé štádium infekcie, známe ako AIDS, vzniká najmä v prípade, že infekcia nie je diagnostikovaná alebo liečená včas.
Nákaza a liečba
K prenosu vírusu dochádza najčastejšie nechráneným pohlavným stykom, spoločným používaním injekčných striekačiek, z matky na dieťa počas tehotenstva, pôrodu alebo dojčenia, ako aj transfúziou infikovanej krvi. Bežný sociálny kontakt ako objatie, podanie ruky, bozk, spoločné používanie príboru či toalety, ani kvapôčková infekcia riziko nákazy nepredstavujú.
Liečba HIV spočíva v antiretrovírusovej terapii, ktorá dokáže znížiť množstvo vírusu v tele na úroveň, pri ktorej je prakticky nedetekovateľný. Pri včasnej diagnostike a dôslednom dodržiavaní liečby môžu ľudia s HIV žiť dlhý a plnohodnotný život bez toho, aby sa u nich rozvinulo štádium AIDS. K preventívnym opatreniam patrí aj užívanie liekov pred možnou expozíciou HIV na zníženie rizika nákazy, ako aj tzv. postexpozičná liečba v prípadoch, keď už k rizikovému kontaktu došlo.
Všeobecná zdravotná poisťovňa v rámci programu Peňaženka zdravia ponúka svojim poistencom finančný príspevok na samoodberové testy na sexuálne prenosné ochorenia. Tento benefit pokrýva polovicu uhradenej sumy za test, najviac však 45 eur na jeden samoodberový test. Nárok na príspevok vzniká poistencom od dovŕšenia 18 rokov.
Samotné testy sú medzi verejnosťou obľúbené najmä vďaka možnosti diskrétneho odberu, rýchleho výsledku a jednoduchému použitiu. Odborníci však upozorňujú na dôležitosť dodržiavania pokynov k správnemu odberu, aby sa zabezpečila spoľahlivosť výsledkov.