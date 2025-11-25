Modriny, škrabance či náhla zmena správania. Záchranári sa naučia rozpoznať domáce násilie v teréne

Modriny, škrabance či náhla zmena správania. Aj takéto signály môžu naznačovať, že žena zažíva domáce násilie, no mnohé z nich sú ľahko prehliadnuteľné. Záchranári zo záchrannej zdravotnej služby ZaMED preto v Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách spúšťajú registráciu do nového kurzu, ktorý ich naučí, ako obete násilia rozpoznať a ako im poskytnúť pomoc.
Záchranári bývajú často prvými, ktorí prichádzajú do kontaktu s obeťami domáceho alebo rodovo podmieneného násilia. Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že ide o zranenia spôsobené nehodou alebo pádom, ich skutočným dôvodom býva často násilné správanie zo strany partnera alebo člena domácnosti.
Prvý svojho druhu na Slovensku
Práve preto ZaMED otvára nový vzdelávací program zameraný na rozpoznávanie príznakov násilia na ženách. Cieľom kurzu je pripraviť zdravotníkov na situácie, ktoré presahujú rámec bežných fyzických úrazov, a naučiť ich primerane reagovať. Vzdelávací kurz, ktorý je prvým svojho druhu na Slovensku, sa začne od januára vyučovať v Tréningovom centre ZaMED v Komárne.
Prihlásiť sa môžu záchranári zo všetkých záchranných zdravotných služieb pôsobiacich na Slovensku. Registrácia do kurzu bola symbolicky spustená dnes. ZaMED zároveň umožní piatim účastníkom absolvovať školenie bezplatne.
„Záchranári môžu byť niekedy jediní, kto má možnosť odhaliť, čo sa deje za zatvorenými dverami domácností. Musia byť pripravení na každú situáciu, aj na takú, ktorá nesúvisí len s fyzickým poranením. Je preto dôležité, aby dokázali včas rozoznať známky násilia, vedeli reagovať a nasmerovať obeť na ďalšiu pomoc. V tomto kurze získajú praktické a odborné vedomosti, ktoré využijú priamo pri výjazdoch – pri posudzovaní situácie, ale aj v komunikácii s obeťou a možným agresorom,“ uviedol Matej Polák, riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZaMED.
Domáce násilie je vážny zdravotný problém
O záujme záchranárov o túto problematiku svedčí aj účasť posádok z viacerých krajín Európy na medzinárodnej súťaži Komárno Rescue 2025. V rámci simulovaných scenárov mali zdravotníci za úlohu identifikovať znaky domáceho násilia a vytvoriť bezpečné podmienky pre to, aby sa im obeť mohla zveriť.
Vzdelávací kurz vznikol v spolupráci s Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách. Jeho odborníci pripomínajú, že podľa Svetovej zdravotníckej organizácie a medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH11 predstavuje domáce násilie vážny zdravotný problém, ktorý má rozsiahle dopady na fyzické, psychické a sociálne zdravie.
„Keď posádka záchrannej služby počas zásahu nadobudne podozrenie, že ošetrovaná osoba môže byť obeťou domáceho násilia, je nevyhnutné zabezpečiť dôverné a bezpečné prostredie bez prítomnosti potenciálneho páchateľa. Aktívne počúvanie a kladenie otvorených otázok, rešpektujúc tempo obete, zvyšujú šancu, že sa žena zverí. Zásadné je zdokumentovanie všetkých zranení a popísanie behaviorálnych príznakov ako sú vyhýbavosť, hanba, strach alebo dezorientácia, ktoré môžu naznačovať násilné správanie. Rovnako dôležité je povzbudiť obeť, aby vyhľadala ďalšiu odbornú pomoc – napríklad v špecializovaných organizáciách alebo prostredníctvom Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie,“ vysvetlila Barbora Burajová, hlavná manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách.
Kontakt na krízovú linku
V prípade, že má niekto podozrenie, že žena z jeho okolia môže zažívať násilie, je podľa odborníkov prvým krokom nadviazať dôverný rozhovor a opýtať sa, či sa cíti bezpečne. Úlohou blízkeho nie je vyšetrovať, kto je vinný, ale poskytnúť podporu a informácie.
„Každý z nás môže pomôcť – dôležité je, aby sme sa pýtali na to, čo obeť potrebuje a aké má predstavy o ďalšom postupe. Netreba sa báť prejaviť obavy a poskytnúť informácie o dostupnej pomoci,“ dodala Burajová.
Obetiam násilia je možné odovzdať kontakt na krízovú linku pre ženy 0800 212 212, ktorá je dostupná nepretržite a bezplatne. Zoznam poradenských centier a bezpečných zariadení pre ženy a deti je k dispozícii v adresári s názvom „Zastavme násilie“, ktorý je dostupný prostredníctvom informačných materiálov a organizácií poskytujúcich pomoc v tejto oblasti.