Mobilné hospice v návrhu zákona o pomoci odkázaným osobám chýbajú, upozorňuje odborná asociácia

Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska (AHAPS) s poľutovaním upozorňuje, že schválený návrh zákona o pomoci odkázaným osobám, ktorý v piatok prešiel vládou, opomína mobilné hospice.
Tieto zariadenia poskytujú komplexnú zdravotno‑sociálnu starostlivosť najmä nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim pacientom v ich domácich podmienkach, no zákon ich ponecháva mimo mechanizmov pomoci určených pre odkázaných.
Zákon prehliada špecifickú situáciu
Mobilné hospice sú na Slovensku jednou z foriem paliatívnej starostlivosti v domácom prostredí a mnohé z nich fungujú ako neziskové organizácie. Podľa dostupných informácií ich financovanie z verejného zdravotného poistenia pokrýva len časť nákladov – často je nutné spoliehať sa na dary, granty či 2 % z dane. AHAPS preto upozorňuje, že nový zákon prehliada ich špecifickú situáciu a ich nezastupiteľnú úlohu v starostlivosti o nevyliečiteľne chorých.
Najlepšie nemocnice za rok 2025 sú už známe, medzi favoritmi je aj nový hráč
„Očakávali sme, že nový právny predpis zohľadní aj tieto trendy a prihliadne na nezastupiteľné poslanie mobilných hospicov,“ uviedla prezidentka AHAPS Henrieta Žilková. Organizácia apeluje na zákonodarcov, aby pri prerokovaní návrhu v parlamente doplnili ustanovenia, ktoré umožnia mobilným hospicom získať spravodlivé financovanie a stabilné postavenie v systéme paliatívnej starostlivosti.
Zákon mení aj financovanie
Mobilné hospice sú často poslednou možnosťou dôstojného zakončenia života pre pacientov s nevyliečiteľným ochorením, ktorí by inak museli byť hospitalizovaní často v neprirodzenom alebo nefavorizovanom prostredí. Zákon, ktorý mení financovanie sociálnych služieb a príspevku pre odkázané osoby, však podľa AHAPS neposkytuje mobilným hospicom adekvátnu podporu.
Inovatívna liečba pre pacientov so zriedkavými chorobami je v ohrození, spochybňujú ju mylné tvrdenia o vysokej cene a neúčinnosti
V kontexte nedostatočnej kapacity lôžkových hospicov je domáca paliatívna starostlivosť dôležitá nielen pre pacienta, ale aj pre jeho rodinu. AHAPS vyzýva zákonodarcov, aby pri finálnej úprave zákona zohľadnili potreby mobilných hospicov a zabezpečili financovanie ich činnosti v záujme dôstojnej starostlivosti o umierajúcich.