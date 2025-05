Najnovší výskum vedcov odhalil nepríjemnú pravdu, možno vás odradí od žutia žuvačiek

Žuvačka uvoľňuje stovky drobných plastových častíc priamo do úst ľudí, uviedli vedci. Tí tiež varovali pred znečistením, ktoré vytvára táto gumená sladkosť.

Mikroplasty sú všade – aj v našom tele

Zistenie vedcov prišlo v čase, keď výskumníci čoraz častejšie nachádzajú plastové mikročastice po celom svete, od vrcholov hôr po dno oceánu, a dokonca aj vo vzduchu, ktorý dýchame.

Tiež objavili mikroplasty v ľudskom tele, vrátane našich pľúc, krvi a mozgu, čo vyvoláva obavy o potenciálny vplyv na zdravie. „Nechcem ľudí znepokojovať,“ povedal pre agentúru AFP Sanjay Mohanty z Kalifornskej univerzity v Los Angeles (UCLA), vedúci výskumník novej štúdie, ktorá ešte nebola recenzovaná.

Podľa Mohantyho neexistujú dôkazy priamo ukazujúce, že mikroplasty sú škodlivé pre ľudské zdravie. Pilotná štúdia sa namiesto toho snažila ilustrovať ďalší málo preskúmaný spôsob, akým tieto väčšinou neviditeľné plastové častice vstupujú do našich tiel, a to prostredníctvom žuvačky.

Experiment so žuvaním a chemickou analýzou

Lisa Lowe, doktorandka na UCLA, žuvala sedem kusov každej z 10 značiek žuvačiek, predtým ako vedci vykonali chemickú analýzu jej slín. Zistili, že gram žuvačky uvoľnil v priemere 100 mikroplastových fragmentov, hoci niektoré uvoľnili viac ako 600. Priemerná hmotnosť malej žuvačky je okolo 1,5 gramu.

Ľudia, ktorí žujú okolo 180 kusov žuvačky ročne, by mohli prijímať približne 30-tisíc mikroplastov, uviedli vedci. Mohanty však zdôraznil, že je to v porovnaní s mnohými inými spôsobmi, ako ľudia prijímajú mikroplasty, celkom zanedbateľné.

Oliver Jones, profesor chémie na RMIT University v Austrálii, tvrdí, že ľudia by sa po tomto zistení nemali znepokojovať. „Ak prehĺtnete toto množstvo mikroplastov, pravdepodobne to vami prejde bez akéhokoľvek vplyvu. Nemyslím si, že teraz musíte prestať so žuvaním žuvačiek.“

Minulý rok iní vedci zistili, že liter vody v plastovej fľaši obsahoval v priemere 240-tisíc mikroplastov.