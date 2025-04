Pellegrini nepodpísal zákon o covidových amnestiách, vrátil ho s výhradami na opätovné prerokovanie - VIDEO

Prezident Peter Pellegrini vrátil do parlamentu zákon o covidových amnestiách. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR s tým, že prezident zákon o náprave krívd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami nepodpísal a vrátil ho s výhradami na opätovné prerokovanie.

Hlava štátu nesúhlasí s tým, aby boli odškodnení všetci, ktorí počas pandémie dostali pokuty za porušenie pandemických opatrení.

Mimoriadne nebezpečný precedens

„Každý jeden človek, ktorý porušil vtedy platné nariadenie a bol za to zo zákona potrestaný, má dnes byť podľa nového zákona odškodnený. Považujem to za mimoriadne nebezpečný precedens,“ vyhlásil Pellegrini a pripomenul, že týmto zákonom sa mali odškodniť aj osoby, ktoré vedome porušovali opatrenia, napríklad v nemocniciach či domovoch pre seniorov, a mohli niekoho nakaziť či spôsobiť mu smrť.

„Nemohol by som sa pozrieť do očí pozostalým po obetiach covidu, ak by zákon začal platiť v tejto podobe. Preto som presvedčený, že ho treba upraviť,“ vyhlásil Pellegrini.

Ako podotkol, Ústavný súd SR potvrdil protiústavnosť pandemických opatrení iba v prípade nedobrovoľného zatvárania ľudí do karanténnych zariadení. Preto prezident súhlasí s tým, aby ľudia, ktorých proti ich vôli zavreli do karantény v štátnych zariadeniach, a museli zaplatiť aj režijné náklady, boli odškodení.

Výsledok Kotlárovej práce sme zatiaľ nevideli

Ako kancelária ďalej informovala, prezident sa stotožňuje s tým, že treba riadne na základe vedeckých poznatkov a úcty k faktom zhodnotiť opatrenia, ktoré boli prijaté počas pandémie. Je podľa neho dôležité vedieť, ktoré opatrenia boli účinné a chránili životy, a ktoré boli, naopak, zbytočné či dokonca škodlivé pre zdravie. V tejto súvislosti upozornil na skutočnosť, že vláda doposiaľ takúto analýzu nepredložila.

„Už rok a pol pri vláde pôsobí špeciálny splnomocnenec na preverenie procesu riadenia pandémie a manažmentu použitých zdrojov. Výsledok jeho práce pri vyhodnotení správnosti prijímaných opatrení sme však zatiaľ nevideli,“ zdôraznil prezident.

Prezident sa vyjadril aj k slintačke a krívačke

Pellegrini doplnil, že aj ak ide o súčasnú epidémiu slintačky a krívačky, vláda vyžaduje od ľudí mnohé povinnosti, s ktorými mnohí nesúhlasia. „Ako by sme však mohli s nákazou úspešne bojovať, ak by žiaden občan tieto nariadenia nedodržiaval a spoliehal sa na to, že mu budúca vláda prípadnú pokutu jednoducho vráti?“ uviedol Pellegrini a zdôraznil, že je na Slovensku potrebný rešpekt k štátu a zákonu a tiež zodpovednosť pri spravovaní krajiny.

Vláda a parlament sa podľa jeho slov vydali na nebezpečnú cestu odškodnenia ľudí, ktorí zákon vedome porušili. „Moje veto im môže pomôcť, aby sa z tejto nebezpečnej cesty vrátili,“ uzavrel prezident.