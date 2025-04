Raši vyzval Kotlára, aby zverejnil analýzu o vakcínach. O očkovaní majú rozhodovať odborníci, nie domnienky, hovorí

Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) vyzval splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie Petra Kotlára, aby zverejnil analýzu o vakcínach proti ochoreniu COVID-19, ktorú pred verejnosťou tají a údajne ju má k dispozícii len generálny prokurátor a úrad vlády.

„Bude najlepšie, keď ju zverejníte, kvôli kľudu nás všetkých, 5,4 milióna obyvateľov Slovenskej republiky,“ povedal predseda parlamentu v diskusnej relácii JOJ 24.

Ako Raši priznal, on analýzu Kotlára nevidel, a tiež by sa k nej, napriek tomu, že je lekár, nevedel vyjadriť, keďže nie je odborník. Dodal, že by sa k nej mali vyjadriť len odborníci. Podľa neho je nebezpečné uvažovať bez vyhodnotenia tejto analýzy o zastavení očkovania.

Zároveň kritizoval Kotlára, že zvoláva tlačové besedy, na ktorých spochybňuje očkovanie bez predloženia odborných dôkazov, ku ktorým by mohli vyjadriť odborníci. Doplnil, že mnohí rodičia, aj na základe spochybňovania očkovania, sa rozhodnú svoje deti nezaočkovať a dnes sa vracajú ochorenia, ktoré už boli vďaka očkovaniu eliminované. Ako príklad uviedol návrat ochorenia osýpok v Spojených štátoch.