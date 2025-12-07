Vianočné pečenie po štyridsiatke môže byť komplikovanejšie kvôli zhoršenému zraku

Prípravy na sviatky, ktoré zahŕňajú varenie, pečenie, nákupy či úpravy darčekov, pre mnohých znamenajú radosti i stres v jednom. To, čo ešte pred niekoľkými rokmi zvládali ľahko, môže po štyridsiatke prinášať nepríjemné komplikácie. V momente, keď otvoria kuchársku knihu alebo sledujú recept na displeji, si často uvedomia, že s ich zrakom nie je niečo v poriadku.
Pečenie a varenie môže byť náročnejšie
Vianočné koláče, medovníky, linecké cukrovinky alebo medové rezy, na ktoré sa po celý rok tešíme, nás čoskoro nalákajú k pečeniu. Mnohé domáce pekárky a cukrárky síce recepty poznajú naspamäť, no občas je potrebné overiť si správny postup alebo nastaviť presnú teplotu v rúre. Práve v týchto chvíľach sa ukazuje, že čítanie drobného textu či sledovanie detailov na obrazovke sa stáva náročné.
Ide o prirodzený prejav starnutia očí. Potom, čo človek dosiahne približne štyridsať rokov, sa často objavuje prvá známka presbyopie. „Naša vlastná očná šošovka stráca svoju elasticitu a schopnosť zaostrovať na blízko. Hoci nie je možné nástupu presbyopie zabrániť, zdravý životný štýl, správna starostlivosť o oči a pravidelné očné vyšetrenia môžu pomôcť minimalizovať jej vplyv a udržať zrak v čo najlepšom stave,“ upozorňuje Eva Trizuljaková, primárka očného centra VISTAMET v Považskej Bystrici. Práve v tomto veku je vhodné navštíviť očného lekára aspoň raz ročne.
Riešenia od okuliarov až po moderné zákroky
Problémy s presbyopiou sa netýkajú len ťažkostí pri čítaní či písaní textu. Slabšie videnie môže sťažiť správne nastavenie spotrebičov, odhadnutie ingrediencií alebo orientáciu pri pečení. Tieto obmedzenia sa môžu výrazne zhoršiť pri slabom osvetlení a s postupujúcim vekom. V predvianočnom zhone, keď sa chceme vyhnúť akýmkoľvek prekážkam, je to nežiaduci stav. Okrem nepríjemností pri práci v kuchyni môže zanedbaný zrak predstavovať reálne riziko pre zdravie – zvýšené je riziko úrazov pri chôdzi či pádu na schodoch.
Dobrou správou je, že presbyopiou sa nemusíte nevyhnutne nechať obmedziť. „Najčastejšou možnosťou sú okuliare na čítanie, ktoré uľahčia všetko, čo vyžaduje prácu na blízko. Ďalšou možnosťou sú multifokálne okuliare alebo kontaktné šošovky, ktoré kombinujú viaceré dioptrie v jednej šošovke a pomáhajú zaostrovať na všetky vzdialenosti bez nutnosti meniť okuliare. Najmodernejšou metódou je operačný zákrok PRELEX, pri ktorom sa pôvodná šošovka nahradí umelou, čím sa odstráni potreba nosiť okuliare na všetky vzdialenosti,“ približuje Trizuljaková.
Výber okuliarov si vyžaduje odborníka
Mnohé osoby začínajú s okuliarmi na čítanie. Je dôležité vyhnúť sa lacným modelom z drogérií alebo hypermarketov, pretože správne dioptrie určíte iba špecializovaným očným vyšetrením. Pri multifokálnych okuliaroch môže nesprávne nastavenie viesť k bolesti hlavy alebo závratom.
„Všeobecne tieto okuliare nie sú zlé, často sú však nesprávne zhotovené. Je potrebné prihliadať na predchádzajúcu korekciu pacienta a jeho návyky. Závraty a bolesti hlavy môžu byť spôsobené zlou adaptáciou na nové šošovky, ale môže za tým byť aj porucha binokulárneho videnia. V každom prípade odporúčam poradiť sa s optometristom a zvoliť riešenie, ktoré vyhovuje pacientovi individuálne,“ dodáva primárka očného centra VISTAMET.
Pre tých, ktorí nechcú nosiť okuliare alebo kontaktné šošovky, predstavuje metóda PRELEX rýchle, bezbolestné a bezpečné riešenie. Operácia trvá približne dvadsať minút a prebieha v lokálnej anestézii ambulantne. Pacient môže odísť domov už asi tridsať minút po zákroku a približne štyri týždne po implantácii umelej šošovky sa zrak stabilizuje.
Prevencia sivého zákalu ako bonus
Výhodou tohto zákroku je aj prevencia proti sivému zákalu, ktorý sa môže objaviť v neskoršom veku v dôsledku prirodzeného zakalenia šošovky. Po výmene za umelú šošovku, ktorá zaistí dobré videnie na rôzne vzdialenosti, už nehrozí riziko ďalšieho zakalenia. V niektorých prípadoch môže časom klesnúť priehľadnosť puzdra umelej šošovky, no aj táto situácia sa dá vyriešiť jednodňovým ambulantným ošetrením laserom, vysvetľuje očná chirurgička.
Ak chcete naozaj prežiť tieto sviatky bez stresu, zhonu a rizika omylov pri pečení či varení, navštívte očného lekára ešte pred tým, než sa pustíte do miešania medovníkového cesta. Najmä ak máte pocit, že by ste už teraz potrebovali trochu dlhšie ruky.