Inovatívne lieky pomáhajú deťom s rakovinou, odborníci diskutovali o ich dostupnosti

Na Slovensku sa v týchto dňoch stretávajú špičkoví odborníci na detské onkologické diagnózy, aby diskutovali o najnovších inovatívnych možnostiach liečby, ktoré už dnes zachraňujú životy tisícom detí. Na 4. workshope pediatrickej onkológie a hematológie strednej a východnej Európy, ktorý sa koná v Bratislave, sa zúčastňuje 70 lekárov, takmer rovnaký počet zdravotných sestier a desať psychológov.

Nosné témy podujatia

Podujatie patrí medzi najvýznamnejšie stretnutia odborníkov v oblasti liečby a starostlivosti o deti s rakovinou v rámci európskych krajín. Počas dvojdňového programu (19. – 20. júna) prednášajú experti z USA, Rakúska, Maďarska, Českej republiky, Poľska, Holandska, Lotyšska a Slovenska. Na workshope sa zúčastňujú aj lekári, zdravotné sestry a psychológovia zo Slovinska, Nemecka, Chorvátska a Ukrajiny.

Nosnými témami podujatia sú inovatívne liečebné prístupy pri detských onkologických diagnózach, ako sú akútna lymfoblastová leukémia (ALL), nádory mozgu a solídne nádory. Podľa odborníkov je budúcnosť úspešnej liečby detí s rakovinou založená nielen na nových liekoch a metódach, ale aj na personalizovanej liečbe, prispôsobenej konkrétnemu pacientovi. Individuálny prístup výrazne znižuje riziko nežiaducich neskorých následkov.

Časté neskoré následky chemoterapie

„V súčasnosti dokážeme vyliečiť viac ako 80 percent detských pacientov, pri leukémii je toto číslo ešte vyššie. Kvalita ďalšieho života detí je však často ovplyvnená následkami náročnej liečby. Ak budeme mať na Slovensku prístup k inovatívnej liečbe a budeme ju môcť individuálne prispôsobovať pacientom podľa typu a závažnosti ochorenia, dokážeme deti nielen zachrániť, ale im aj umožníme viesť plnohodnotný a kvalitný život,“ uviedla prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie (KDHaO) NÚDCH Bratislava Alexandra Kolenová.

Medzi časté neskoré následky chemoterapie a rádioterapie patria u detí trvalé poškodenie funkcie štítnej žľazy, spomalený rast, kardiologické ochorenia, neurologické diagnózy ako epilepsia, neplodnosť či sekundárne malignity.

Odborníci na výskum a inovatívne lieky prišli na Slovensko práve v čase, keď sa intenzívne diskutuje o novej vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá by mohla z ekonomických dôvodov obmedziť prístup pacientov k novým liekom.

Tie zatiaľ nie sú kategorizované a pacienti ich získavajú iba na výnimku, pričom pravidlá sú nejednoznačné a čoraz častejšie sa stáva, že zdravotné poisťovne liečbu detským onkologickým pacientom neuhradia.

Navrhované obmedzenia

Ak by navrhované obmedzenia vstúpili do platnosti, negatívne by sa to dotklo aj detských pacientov, pričom až 40 percent detí s agresívnou formou rakoviny alebo po opakovanom návrate ochorenia má šancu prežiť len vďaka inovatívnej liečbe, ako je imunoterapia alebo biologická liečba cielená na molekulárne dráhy v nádorovej bunke.

„Na našej klinike sme už vďaka inovatívnej liečbe, vrátane imunoterapie, vyliečili desiatky pacientov, ktorí by inak nemali šancu prežiť. Neviem si predstaviť, že by sme nemohli liečiť podľa najnovších vedeckých poznatkov a tým by sme detským pacientom i ich rodinám vzali poslednú nádej a možnosť prekonať závažné ochorenie,“ povedala profesorka a prednostka KDHaO Alexandra Kolenová.

Význam inovatívnej liečby zdôraznil aj Stephen P. Hunger, riaditeľ onkológie v Detskej nemocnici vo Filadelfii (Children’s Hospital of Philadelphia), ktorá patrí medzi tri najuznávanejšie svetové inštitúcie pre výskum a liečbu detských nádorových ochorení. Táto nemocnica už desať rokov intenzívne spolupracuje s bratislavskou detskou onkológiou.

Starostlivosť o pacientov

„V našej nemocnici sa neustále venujeme výskumu, prinášame nové lieky a liečebné metódy, pretože stále existuje významné percento detských pacientov, ktorých bez inovácií a pokroku nedokážeme zachrániť. Prajem slovenským lekárom, aby mohli liečiť čo najviac pacientov s agresívnou rakovinou, pretože ak existuje účinná liečba a lekár ju nemôže použiť na záchranu dieťaťa, je to neuveriteľne smutné a frustrujúce,“ uviedol Hunger, ktorý sa zúčastňuje aj na bratislavskom workshope.

Spolupráca medzi odborníkmi z Bratislavy a Filadelfie sa v posledných rokoch ešte zintenzívnila. Slovenskí lekári majú pravidelné online konzultácie o konkrétnych pacientoch s americkými kolegami.

Súbežne s odborným programom pre lekárov prebiehajú aj prednášky pre zdravotné sestry. Témami sú zlepšovanie kvality starostlivosti o pacientov, komunikácia s rodičmi a malými pacientmi, ošetrovateľská starostlivosť pri konkrétnych diagnózach či prevencia nežiaducich komplikácií počas náročnej liečby.

Na Slovensku ročne diagnostikujú onkologické ochorenie približne u 180 detí, pričom väčšina z nich sa lieči na Klinike detskej hematológie a onkológie v Bratislave. O starostlivosť o prostredie na klinike, ako aj o podporu detí a ich rodičov, sa už desať rokov stará nezisková organizácia Deťom s rakovinou.

Rozsiahla prestavba kliniky

Okrem rozsiahlej prestavby kliniky na modernú úroveň a podpory rodín vo forme materiálnej pomoci a psychosociálnej starostlivosti financuje organizácia aj odborné vzdelávanie zdravotníckeho personálu vrátane medzinárodného workshopu.

„Vzdelávanie lekárov a sestier považujeme za dôležitú súčasť liečby a starostlivosti o deti so zhubným ochorením. Preto každoročne s radosťou podporujeme nielen toto veľké podujatie s medzinárodnou účasťou, ale aj ďalšie školenia zdravotníckeho personálu,“ uviedla riaditeľka neziskovej organizácie Deťom s rakovinou Katarína Bagľašová.

Organizácia taktiež financovala modernizáciu telekonziliárnej miestnosti, v ktorej sa pravidelne konajú konzultácie lekárov KDHaO s odborníkmi z Filadelfie.