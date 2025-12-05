Kotlár šíri nepravdy o krvi darcov, lekári hovoria o vážnom hoaxe a vyzývajú vládu na zásah

Každý deň, počas ktorého Peter Kotlár zotrváva vo svojej funkcii, podkopáva dôveru verejnosti v medicínu založenú na dôkazoch a šíri pochybnosti v oblasti verejného zdravia. Vzhľadom na opakované mediálne vyjadrenia splnomocnenca vlády Petra Kotlára, podľa ktorých je napríklad krv ľudí očkovaných proti ochoreniu COVID-19 nepoužiteľná, považujeme za nevyhnutné upozorniť, že ide o nepravdivé tvrdenie. Uvádza sa to vo výzve iniciatívy Lekári nahlas.
Hoax v priamom rozpore s vedeckým poznaním
Podľa lekárov ide o hoax, ktorý je v priamom rozpore s vedeckým poznaním a princípmi modernej medicíny. „Okrem toho krv darcov nie je možné spätne rozlíšiť podľa toho, či boli alebo neboli očkovaní,“ uvádzajú.
Kotlár tvrdí, že COVID bol „vojenská operácia“, správu o pandémii stále odmieta dokončiť
V roku 2024 darovalo krv 96 424 ľudí. Celkovo sa uskutočnilo 170 158 odberov krvi a jej zložiek. Každý odber krvi môže zachrániť až tri ľudské životy, pretože z jednej jednotky sa získajú tri zložky – červené krvinky, plazma a doštičky. Transfúzie každoročne zachraňujú milióny životov, najmä u žien pri pôrodoch, detí s ťažkou anémiou a pacientov po úrazoch či operáciách.
Výzva premiérovi
„Každý deň, počas ktorého Peter Kotlár zotrváva vo svojej funkcii, podkopáva dôveru verejnosti v medicínu založenú na dôkazoch a šíri pochybnosti v oblasti verejného zdravia. Dôsledkom je namiesto edukácie neistota pacientov a odmietanie odporúčaných preventívnych a liečebných postupov. Táto situácia môže viesť až k stratám na životoch,“ zdôrazňujú lekári. Z tohto dôvodu preto vyzývajú predsedu vlády SR Róberta Fica, aby bezodkladne prijal kroky vedúce k jeho odvolaniu.
Vyšetrovateľ špeciálneho policajného tímu Covid odmietol trestné oznámenie Kotlára pre vakcíny
Iniciatíva Lekári nahlas je združenie angažovaných lekárov z celého Slovenska. Cieľom je verejne šíriť poznatky medicíny založenej na dôkazoch. Inciatíva vznikla so zakladajúcimi 20 členmi.