Chorvátskeho politika a jeho syna obvinili z výroby 1,3 milióna falošných testov na COVID-19

Bývalý chorvátsky poslanec Andjelko Mihalič a jeho syn Filip čelia obvineniam z výroby viac ako 1,3 milióna falošných testov na COVID-19, ktoré predávali počas pandémie v niekoľkých európskych krajinách.
Ich spoločnosť, ktorá zároveň dovážala z Číny pravé rýchlotesty na COVID-19, údajne predávala falošné testy firmám a inštitúciám v Chorvátsku, Rakúsku, Nemecku, Grécku, Rumunsku a Španielsku. Dvojica podľa prokuratúry zarobila na tomto podvode viac ako 445-tisíc eur.
Podľa prokuratúry z okresu Varaždin boli testy vyrábané v továrni v Istanbule v období od augusta 2022 do mája 2023. Obaja muži sú obvinení z falšovania liekov alebo zdravotníckych produktov, pričom mladší z nich čelí aj obvineniam z prania špinavých peňazí.
Obaja boli na začiatku tohto roka krátko zadržaní. Andjelko Mihalič bol poslancom za vládnu stranu HDZ v rokoch 2008 až 2011, teda ešte pred pandémiou.