Vyšetrovateľ špeciálneho policajného tímu Covid odmietol trestné oznámenie Kotlára pre vakcíny

Vyšetrovateľ špeciálneho policajného tímu Covid odmietol trestné oznámenie vládneho splnomocnenca pre prešetrenie manažmentu pandémie Petra Kotlára, ktoré sa opieralo aj o analýzu vakcín od českej molekulárnej biologičky a šíriteľky dezinformácií Sone Pekovej. Pre spravodajský portál Aktuality.sk to potvrdilo policajné prezídium.
„V trestnom konaní, ktoré bolo vedené aj na základe trestného oznámenia v súvislosti s predloženým znaleckým posudkom, vydal vyšetrovateľ vyšetrovacieho tímu Covid dňa 16. októbra 2025 uznesenie, podľa ktorého, ak nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo na postup podľa odseku 2, prokurátor alebo policajt uznesením vec odmietne. Uvedené uznesenie doposiaľ nenadobudlo právoplatnosť,“ uviedol pre Aktuality.sk hovorca Prezídia policajného zboruRoman Hájek.
Portál pripomína, že Kotlár sa ešte v marci obrátil na generálnu prokuratúru. Zároveň opakovane verejne vyhlasoval, že vo vakcínach je priveľa DNA, ktoré sa môže integrovať do ľudskej genetickej informácie. Splnomocnenec tiež tvrdil, že Slovákom bola podaná génová terapia, ktorá má prinútiť telo produkovať toxín.