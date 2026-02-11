Kotlár je obvinený pre tvrdenia o toxicite vakcín, Szalay na neho podal trestné oznámenie - VIDEO

Vládny splnomocnenec pre prešetrenie manažmentu pandémie COVID-19 Peter Kotlár bol obvinený zo šírenia poplašnej správy pre tvrdenia o toxicite a generických rizikách mRNA vakcín. Uviedol to na stredajšej tlačovej besede opozičný poslanec Tomáš Szalay (SaS), ktorý na Kotlára podal trestné oznámenie a má tak prístup k trestnému spisu.
Vyšetrovanie podľa Szalaya preukázalo, že Kotlár vedome ignoroval vedecké fakty a zneužil funkciu splnomocnenca na vyvolávanie strachu a presadzovanie nebezpečných konšpiračných teórii, čo sa uvádza aj v spise.
Znalecký posudok
Vyšetrovateľ si podľa Szalaya dal vypracovať znalecký posudok Ústavom molekulárnej genetiky Akadémie vied Českej republiky, ktorý vypracoval vedec Jan Pačes. Účelom posudku bolo posúdiť rozpor posudku Sone Pekovej, ktorým argumentoval Kotlár, s posudkom Slovenskej akadémie vied.
Pačes podľa Szalaya kritizoval metodológiu Pekovej, jej chybnú interpretáciu dát, ako aj zavádzajúce tvrdenia. Konkrétne Pačes podľa Szalaya uvádza, že závery Pekovej „svedčia o hlbokom neporozumení virológii„. Naopak, analýzu SAV hodnotí Pačes ako vysoko odbornú, metodologicky správnu a „v súlade so svetovým vedeckým konsenzom„.
Pačes podľa Szalaya poukázal tiež na to, že Peková verejne prezentuje názory, že planétu Zem ovláda mimozemská rasa Reptiliánov. „Tento posudok, ktorý sa nachádza vo vyšetrovacom spise, je podľa mňa absolútnym K.O. pre akúkoľvek odbornosť, ktorou sa Peter Kotlár snaží zakrývať,“ skonštatoval Szalay. Doplnil, že splnomocnenec je šíriteľ konšpirácií a bludov.
Kotlár by mal odstúpiť
Szylayova kolegyňa Jana Bittó Cigániková v tejto súvislosti zdôraznila, že Kotlár by mal z pozície vládneho splnomocnenca odstúpiť. „Lebo štát nie je megafón na konšpirácie,“ vyhlásila. Ako ďalej uviedla, liberáli budú iniciovať na úrade splnomocnenca poslanecký prieskum.
„Jeho úrad je platený z daní nás všetkých,“ zdôraznila Cigániková s tým, že jeho činnosť stojí desiatky tisíc eur ročne. „Preto sa chceme pýtať. My nevieme, čo tento úrad robil od 18. januára 2024, keď bol zriadený,“ dodala poslankyňa.
Samotný Peter Kotlár svoje obvinenie zo šírenia poplašnej správy označil začiatkom februára za politické. Zároveň avizoval podanie sťažnosti.