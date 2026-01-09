Nestlé stiahla viacero dojčenských výživ BEBA pre možnú kontamináciu cereulidom, upozorňujú hygienici

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) informuje o preventívnom dobrovoľnom stiahnutí viacerých šarží dojčenských výživ a potravín na osobitné lekárske účely z trhu v Slovenskej republike. Spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. v piatok oznámila, že sťahuje z predaja niekoľko produktov kategórie počiatočná dojčenská výživa (PDV), následná dojčenská výživa (NDV) a potravina na osobitné lekárske účely (POLÚ).
Medzi stiahnutými výrobkami sú rôzne šarže produktov BEBA, vrátane BEBA EXPERTpro SENSITIVE 800 g s výrobnými dávkami 52880742F2 (minimálna trvanlivosť 30. 4. 2027), 52610742F2 (31. 3. 2027) a 51560742F2 (31. 12. 2026). Ďalej sú to dojčenské výživy BEBA COMFORT 1, 800 g s dávkami 51530346AE (30. 6. 2027) a 52620346AB (30. 9. 2027), BEBA SUPREME 1, 800 g – PDV (dávka 51460742F2, 31. 5. 2027), BEBA SUPREME 2, 800 g – NDV (dávka 51220742F7, 31. 5. 2027), BEBA COMFORT 1, HMO, 70 ml – PDV (dávka 53020742B1, 29. 10. 2026), BEBA EXPERTpro HA 1, 600 g – PDV (dávka 53300742A1, 31. 5. 2027) a BEBA SUPREMEpro 1, 800 g – PDV (dávka 51720742F2, 30. 6. 2027).
RSV vírus najviac ohrozuje dojčatá a starších ľudí, VšZP teraz poskytuje príspevok na vakcínu
Spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o., vo svojom oznámení doručenom ÚVZ SR listom z 5. januára 2026 uviedla, že výsledky analýz z 24. decembra 2025 potvrdili prítomnosť cereulidu v zmesi LC‑PUFA, ktorá sa používa pri výrobe dojčenských výživ v závode Nestlé v Nunspeete v Holandsku. Podľa výrobcu bola pravdepodobnou príčinou kontaminácie surovina – olej bohatý na kyselinu arachidónovú od externého dodávateľa používaný pri výrobe týchto zmesí.
Cereulid je toxín produkovaný baktériou Bacillus cereus a jeho prítomnosť v potravinách môže viesť k zdravotným ťažkostiam, ako sú nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie či malátnosť. ÚVZ SR zároveň upozorňuje, že nie je možné vylúčiť ani závažnejšie dôsledky pri pôsobení toxínu, najmä u dojčiat. Regionálne úrady verejného zdravotníctva momentálne preverujú, či bolo stiahnutie týchto šarží vykonané u všetkých obchodných partnerov Nestlé podľa distribučného zoznamu. Zákazníci, ktorí si uvedené výrobky zakúpili, ich môžu vrátiť u predajcu, kde ich kúpili.
Úrad verejného zdravotníctva SR dostal informáciu o stiahnutých produktoch aj prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF už 8. januára 2026, s výnimkou šarže BEBA SUPREMEpro 1, 800 g. ÚVZ SR dôrazne neodporúča používať akúkoľvek z vyššie uvedených šarží potravín pri príprave stravy pre dojčatá až do odvolania.