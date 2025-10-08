Lidl vyzbieral pre Červený nos 45-tisíc eur, misiu zdravotných klaunov mohli podporiť aj zákazníci

Lidl spolu so svojimi zákazníkmi vyzbieral 45-tisíc eur pre občianske združenie Červený nos Clowndoctors, ktoré prináša smiech a povzbudenie deťom v nemocniciach po celom Slovensku.
„Najlepší darček, ktorý môžete darovať, je čistá a nefalšovaná radosť. A tento darček je o to krajší, keď rozveselíte choré deti v nemocniciach,“ uviedla Martina Sujová z CSR oddelenia Lidla.
Červený nos za symbolické euro
Od konca mája si zákazníci mohli za symbolické jedno euro zakúpiť červený nos v predajniach Lidl a podporiť tak misiu zdravotných klaunov, ktorí už viac ako 20 rokov prinášajú radosť na detské oddelenia. Kampaň „Radosť sa stále NOSí“ bola sprevádzaná videami „Detské vtipy“ s komikmi ako Tomáš Hudák, Simona Salátová či Jakub Zitron Ťapák, ktoré dosiahli viac ako 3,5 milióna videní na YouTube.
Lidl pomáha vážne chorým deťom aj vďaka dôvere svojich zákazníkov, podporiť ich môžu kúpou plienok Lupilu
Občianske združenie Červený noc Clowndoctors pôsobí na Slovensku už viac ako 21 rokov a združuje takmer 70 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí navštevujú viac ako 50 nemocníc a 20 seniorských zariadení. Len v roku 2024 zrealizovali rekordných 2 820 klauniád. Vďaka výťažku z kampane budú môcť pokračovať v tejto dôležitej misii.
Projekty zamerané na zdravie detí
„Empatiou, láskavým klaunským humorom a profesionálnym prístupom pomáhajú zvládať deťom aj ich rodičom tie najťažšie skúšky,“ zdôraznila význam humoru v nemocničnom prostredí riaditeľka fundraisingu Červeného nosa Katarína Kouřilová.
Lidl dlhodobo podporuje projekty zamerané na zdravie detí v rámci svojej CSR stratégie, vrátane podpory detských onkológií a projektu Od začiatku v dobrých rukách. V minulosti tiež prispel na život zachraňujúce prístroje pre novorodenecké kliniky a detské kardiocentrum v hodnote viac ako 5,5 milióna eur.