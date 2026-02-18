Helgeheim spúšťa farmaceutickú výrobu v areáli bývalých Závodov ťažkého strojárstva v Martine – FOTO

Spoločnosť Helgeheim dokončuje výstavbu a inštaláciu výrobných technológií vo svojom novom farmaceutickom závode v areáli bývalých Závodov ťažkého strojárstva (ZŤS) v Martine. Výroba bude zameraná na plnenie liekov do sklenených vialiek určených pre zdravotnícky personál, pričom ide o moderný typ farmaceutickej produkcie s vysokými nárokmi na kvalitu a sterilitu.
Projekt je vo finálnej fáze
Ako informuje mesto Martin, projekt je vo fáze finalizácie výstavby a inštalácie technológií, ktoré by mali byť dokončené v druhom štvrťroku 2026. Následne budú prebiehať validačné procesy a transfer výrobných postupov, pričom spustenie výroby prvého produktu je plánované na druhý štvrťrok roku 2027.
Spoločnosť aktuálne zamestnáva približne 20 pracovníkov v odborných a administratívnych pozíciách. V priebehu tretieho štvrťroka 2026 plánuje obsadzovať výrobných pracovníkov, pričom po plnom spustení prvej fázy výroby by mal závod zamestnávať približne 50 ľudí. Prevádzka závodu bude spočiatku dvojzmenná s postupným prechodom na trojzmenný režim.
Rozvoj priemyselnej lokality
Ambíciou spoločnosti Helgeheim je vybudovať v Martine inovatívnu sterilnú výrobu konečných liekových foriem a prispieť tak k ďalšiemu rozvoju perspektívnej priemyselnej lokality, ktorej význam rastie aj vďaka zlepšenej dopravnej dostupnosti po otvorení tunela Višňové a lepšiemu napojeniu regiónu na hlavné dopravné ťahy.
„Teší ma, že areál bývalých Závodov ťažkého strojárstva postupne získava nové využitie a prináša pracovné príležitosti s vyššou pridanou hodnotou. Príchod spoločnosti Helgeheim potvrdzuje, že Martin je atraktívnym miestom pre moderný priemysel a inovácie, najmä vďaka svojej polohe a zlepšujúcej sa dopravnej dostupnosti,“ skonštatoval primátor mesta Martin Ján Danko.