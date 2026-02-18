Asociácia nemocníc Slovenska je zhrozená z programovej vyhlášky, prerozdelenie zdrojov je nespravodlivé

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) na stredajšom rokovaní Rady ANS vyjadrila sklamanie nad programovou vyhláškou. Vystríhala pred vážnymi dôsledkami v súvislosti s rozdelením zdrojov v tejto vyhláške. Ako uviedli z Asociácie, od Ministerstva zdravotníctva SR žiadali na zvýšenie miezd zamestnancov nemocníc v tomto roku približne 135 miliónov eur. Vo výsledku ale bude nemocniciam vyčlenených len 31 miliónov eur.
Z programovej vyhlášky sú zhrození
ANS uvádza, že jej členovia sú zhrození z aktuálnej podoby programovej vyhlášky, je totiž zásadne odlišná od toho, čo bolo obsahom materiálu predloženého do medzirezortného pripomienkového konania a výsledku rozporového konania.
„Rozumieme tomu, že v programovej vyhláške sú uvedené minimálne sumy a je možné vyrokovať viac, nerozumieme však tomu, že aj keď máme zákonnú povinnosť valorizovať mzdy a našu potrebu nám uznalo aj ministerstvo zdravotníctva, tak v sume určenej pre ANS sa objavila ani nie štvrtina toho, čo potrebujeme. Podľa nášho názoru je takéto prerozdelenie nespravodlivé, cítime sa ukrivdení,“ uviedol prvý viceprezident ANS Igor Pramuk.
Doplnil, že ústavná zdravotná starostlivosť má napriek zákonným nárokom, ktoré musí spĺňať, najmenší nárast minimálnych súm. Ide len o 1,25 percenta, pričom tento nárast je nižší ako u typov zdravotnej starostlivosti, ktoré tieto zákonné povinnosti nemajú. ANS poukazuje, že napríklad spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky budú mať o tri percentá viac zdrojov, špecializovaná ambulantná starostlivosť o 5,51 percenta či všeobecná ambulantná starostlivosť o osem percent.
Vážny dopad na vyplácanie miezd
„My a štátne nemocnice sme pritom jediní, ktorí musia zo zákona zvyšovať platy a len to nám navýši výdavky o 6,57 percenta,“ poukazuje Pramuk. Prvý viceprezident ANS tiež považuje za otázne, či táto vyhláška dáva zmysel, ak potrebujú znova donekonečna rokovať so zdravotnými poisťovňami o zdrojoch, ktoré musia zo zákona vyplatiť.
ANS upozornila na vážne dôsledky, ktoré podľa nej môžu ohroziť dostupnosť zdravotnej starostlivosti poskytovanej 78 nemocnicami v regiónoch Slovenska. Markantný nesúlad medzi požiadavkou a realitou nej bude mať vážny dopad na vyplácanie miezd zamestnancov a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov, problémy podľa ANS hrozia už v marci.
„Zástupcovia ANS sa v pondelok stretnú na rokovaniach so zástupcami zdravotných poisťovní. V utorok bude následne pokračovať rokovanie odvetvovej tripartity na Ministerstve zdravotníctva SR. Členovia Rady ANS sa zhodli, že ak sa problém nevyrieši za rokovacím stolom, budú nútení pristúpiť k nátlakovým akciám a razantným krokom na ochranu pacientov a zamestnancov,“ uzavrela ANS.