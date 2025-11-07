Fico navštívil nemocnicu v Poprade. Ocenil, že sa jej obnova realizuje za plného chodu - VIDEO

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) ocenil, že komplexnú obnovu nemocnice v Poprade z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR sa darí realizovať za plného chodu, čo je logisticky náročné.
Po dokončení v júni 2026 však pôjde podľa neho o modernú a peknú nemocnicu, ktorá bude zabezpečovať zdravotnú starostlivosť širokému okruhu ľudí. Uviedol to v piatok počas brífingu v Poprade po návšteve zariadenia.
Rekonštrukcia nemocnice prebieha
Zámerom bolo oboznámiť sa s priebehom rekonštrukcie nemocnice, na ktorú ide približne 50 miliónov eur z plánu obnovy vrátane financií na prístrojové a materiálno-technické vybavenie.
Premiér v piatok povedal, že nemocnica v Poprade ho z pohľadu rekonštrukcie dlhodobo zaujíma. Pripomenul, že ide pravdepodobne o jedinú všeobecnú nemocnicu, ktorá má právne postavenie akciovej spoločnosti.
„To núti predstaviteľov tejto nemocnice, aby sa ekonomicky správali úplne inak, ako to je v prípade nemocníc, ktoré sú buď rozpočtovými, alebo príspevkovými organizáciami,“ poznamenal. Dodal, že nemocnica odovzdávala stavbu na jar 2024 a dokončená musí byť v júni budúceho roka.
Nové prístroje pre nemocnicu
Projekt samotnej rekonštrukcie za 42 miliónov eur zahŕňa obnovu desiatich poschodí v lôžkovej časti a ôsmich poschodí komplementu. Po ukončení všetkých etáp bude v Poprade spolu 368 lôžok pre pacientov, z toho 19 bude úplne nových.
Súčasťou projektu je zateplenie nemocnice s cieľom znížiť jej energetickú záťaž. Minister zdravotníctva Kamil Šaško ešte v októbri informoval, že práce pokračujú podľa harmonogramu a stav vecného plnenia je na úrovni 70 percent. Nemocnici bolo v októbri tohto roka ešte dodatočne schválených ďalších 12 miliónov eur s DPH z plánu obnovy na prístrojové a materiálno-technické vybavenie.
Podľa riaditeľa nemocnice Stanislava Kandrika pôjde najväčšia finančná čiastka na SPEC CT na oddelení nukleárnej medicíny. Ďalšou novinkou bude digitálny RTG prístroj, výkonné C-rameno, sterilizačná a dezinfekčná technika na oddelení centrálnej sterilizácie a oddelení operačných sál a ďalšie.
Ďalšie projekty v oblasti zdravotníctva
Fico pri návšteve Popradu pripomenul aj ďalšie projekty v oblasti zdravotníctva. Do výstavby a rekonštrukcie viacerých zdravotníckych zariadení v takomto rozsahu, ako je tomu v súčasnosti, sa podľa jeho slov nepustila ešte žiadna vláda predtým. Pripomenul výstavbu nemocnice v Prešove z prostriedkov Ministerstva obrany SR, ktorá bude ukončená v roku 2027.
Avizoval aj návštevu nemocníc v Banskej Bystrici, Martine a Ružomberku, a pozorne bude sledovať aj vývoj výstavby novej nemocnice v Bratislave. Investície z plánu obnovy sú podľa jeho slov vo výške stoviek miliónov eur a predstavujú pozitívum pre hospodársky rast.
„Ak plány, ktoré máme pri výstavbe zdravotníckych zaradení, dopadnú tak, ako sú nastavené, myslím si, že len v tejto oblasti môžeme takmer jedným percentom prispieť k hospodárskemu rastu,“ skonštatoval.