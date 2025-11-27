Dr. Max je najdôveryhodnejšou lekárňou už siedmy rok po sebe, priazeň zákazníkov si vážia

Reťazec lekární Dr. Max obhájil v aktuálnom ročníku spotrebiteľského prieskumu titul najdôveryhodnejšej značky v kategórii lekární. Ocenenie získal už siedmykrát po sebe a podľa zverejnených výsledkov sa zároveň zaradil medzi trojicu značiek s najvyššou dôverou verejnosti naprieč všetkými kategóriami.
Rebríček Najdôveryhodnejšie značky 2025 vznikol na základe výskumu spoločnosti NielsenIQ, ktorý sa uskutočnil na prelome septembra a októbra medzi dvoma tisíckami respondentov. Ocenenie pre Dr. Max potvrdilo jeho silnú pozíciu medzi spotrebiteľmi a vnímanie značky ako stabilného a spoľahlivého partnera v oblasti farmácie.
Dôvera je základ
Podľa zástupcov lekárenskej siete je dôvera zákazníkov kľúčovým faktorom. „Dôvera je základom nášho vzťahu so zákazníkmi. Získať toto ocenenie sedemkrát po sebe je pre nás obrovská česť a záväzok. Ďakujeme všetkým, ktorí nám prejavili priazeň – motivuje nás to neustále zlepšovať služby, prinášať inovácie a pomáhať pacientom zlepšiť kvalitu života,“ uviedla Jana Kutlíková, zástupkyňa spoločnosti Dr. Max Slovensko.
Dr. Max sa tento rok umiestnil aj v rebríčku Best in Show, ktorý združuje značky s najvyšším počtom hlasov naprieč všetkými 77 kategóriami. Vďaka tomuto hodnoteniu sa značka dostala medzi tri najdôveryhodnejšie značky na slovenskom trhu. Podľa predstaviteľov spoločnosti je zákaznícka skúsenosť vo farmaceutickom sektore obzvlášť dôležitá.
Spokojnosť zákazníkov
„Farmaceutický trh je vysoko saturovaný – lekárne sú už aj v menších mestách na každom rohu. V takejto konkurencii rozhoduje nielen cena, ale aj dôvera a pocit istoty. Pacient prichádza často v stresovej situácii, preto je pre nás kľúčové, aby cítil, že mu rozumieme. Dobrá zákaznícka skúsenosť vo farmácii znamená odborné poradenstvo, empatiu a dostupnosť. Ak pacient cíti, že sme tu pre neho, vracia sa – a to je základ lojality,“ doplnila Kutlíková.
Spoločnosť sleduje spätnú väzbu aj prostredníctvom ukazovateľa NPS (Net Promoter Score). V aktuálnom roku zaznamenala v kamenných predajniach aj v e-shope drmax.sk hodnotu na úrovni 85 bodov, pričom podiel nespokojných zákazníkov nepresiahol päť percent. Tento výsledok podľa vyjadrenia značky potvrdzuje, že dlhodobá dôvera je založená na kvalite služieb a spokojnosti zákazníkov.
Ocenenie zvyšuje záujem
Význam dôvery v spotrebiteľskom správaní potvrdzuje aj prieskum agentúry MNForce. Podľa jeho zistení až 70 percent zákazníkov uvádza, že ocenenie Najdôveryhodnejšia značka zvyšuje ich dôveru vo výrobok či službu, dve tretiny by uprednostnili produkt s týmto označením pred inými a viac ako polovica je ochotná si zaň priplatiť.
„Tohtoročné výsledky opäť potvrdzujú, že dôvera nie je náhodná. Zákazníci oceňujú značky, ktoré dlhodobo doručujú kvalitu, transparentne komunikujú a plnia svoje sľuby. Len vďaka tomu sa k nim zákazníci opätovne vracajú,“ uviedla Tatiana Koššová, zástupkyňa usporiadateľskej spoločnosti ATOZ Marketing Services.