Dávate si novoročné predsavzatia? Zbavte sa ich a radšej sa sústreďte na seba, radí psychologička

Štatistiky ukazujú, že novoročné predsavzatia si stanovuje až 75 percent ľudí, no približne rovnaký počet ich nakoniec nedodrží. Mnohé odhodlania vydržia len krátko, priemerne necelé dva týždne. Na prelome rokov sa preto čoraz častejšie hovorí o potrebe zmeny prístupu. Odborníci odporúčajú vytvoriť si zdravé návyky a budovať vzťah k sebe samému, namiesto snahy o dosahovanie ťažko udržateľných cieľov. Psychologické poradenstvo naznačuje, že efektívnejšou cestou môže byť budovanie vlastného komfortu a práce so sebaprijatím.
December býva pre mnohých obdobím únavy a sklamania z nenaplnených očakávaní. Mnohí si pripúšťajú, že sa im nepodarilo schudnúť, nájsť si partnera, zmeniť prácu alebo vytvoriť si finančnú rezervu. Novoročné predsavzatia sa stali spoločenským rituálom, ktorý ľudí vedie k hodnoteniu uplynulého obdobia a nastavovaniu nových ambícií. Otázkou však zostáva, či je tento spôsob skutočne prospešný. Viacerí odborníci upozorňujú, že namiesto predsavzatí by mohlo byť zmysluplnejšie zamerať sa na stabilizáciu vlastného vnútorného prežívania.
Častejšie zlyhávajú ženy
Transformačná sprievodkyňa Katarína Runa vyzýva ľudí, aby s novoročnými predsavzatiami úplne skoncovali. Sama si ich nedáva a odporúča sústrediť sa na zmenu perspektívy. „Je to o zmene perspektívy. Namiesto toho, aby sme si stanovili ťažko dosiahnuteľné ciele, mali by sme sa venovať sebe a pozrieť sa na svoj život s väčšou láskou a porozumením. Hnacím motorom predsavzatí je totiž myšlienka nedostatku, toho, že nie sme dosť. Máme pocit, že nám niečo chýba, že by sme sa mali v ničom zlepšiť. Ale čo keby sme sa naučili prijímať seba samých takých, akí sme?“ uvádza.
Štatistické ukazovatele poukazujú na to, že predsavzatia častejšie zlyhávajú u žien. Dôvodom môže byť podľa odborných vysvetlení rozdielna motivácia. Kým mužské správanie je často ovplyvnené súťaživosťou a hormonálnymi faktormi, ženy sú zamerané na budovanie vzťahov a spoluprácu. „My máme rady fungujúce vzťahy, spoluprácu. Tá je pre nás kľúčová. A na to, aby sme mohli naplno spolupracovať, je dôležité cítiť sa bezpečne. Porovnávanie sa s niekým iným nám takýto bezpečný priestor nevytvára. Naopak,“ pokračuje Katarína Runa.
Položte si otázku inak
Kľúčové pre psychickú aj fyzickú pohodu človeka je podľa nej najmä to, ako sa cíti väčšinu času. Upozorňuje, že sebahodnotenie založené na ideálnych predstavách vedie často k frustrácii a úzkosti. Pripomína, že motivujúce je naučiť sa oceniť vlastný pokrok a akceptovať aj to, čo sa nepodarilo. „Ak si poviem, že chcem schudnúť pätnásť kilogramov, automaticky vysielam sama sebe signál, že so mnou nie je niečo v poriadku. Výsledkom je ešte nižšie sebavedomie a sebaprijatie. Sme frustrované a nahnevané na seba kvôli tomu, že nedokážeme dodržať ani jedno predsavzatie,“ vysvetľuje.
Ako alternatívu k tradičným novoročným predsavzatiam navrhuje zmenu otázky, ktorú si kladieme na začiatku roka. „Pre nás a naše zdravie, fyzické aj psychické je kľúčové to, ako sa cítime väčšinu času. Takže namiesto otázky – čo potrebujem urobiť, aby som bola dosť dobrá, by sme sa mali začať pýtať – čo potrebujem urobiť, aby som sa cítila dosť dobre,“ uzatvára Katarína Runa.