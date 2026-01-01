Chirurgovia z Banskej Bystrice vykonali tisícu roboticky asistovanú gynekologickú operáciu

Lekársky tím na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity pri Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta Banská Bystrica pod vedením prednostu Karola Dókuša vykonal tisícu roboticky asistovanú gynekologickú operáciu pomocou systému da Vinci. Ako v tejto súvislosti uviedla hovorkyňa banskobystrickej nemocnice Ružena Maťašeje, tento míľnik potvrdzuje líderskú pozíciu banskobystrického centra robotickej chirurgie, ktoré funguje od roku 2011 a slúži aj ako školiace pracovisko.
Jubilejný tisíci výkon absolvovala 29-ročná pacientka z Lučenca, ktorej odborný tím úspešne odstránil zhubný nádor vaječníka a zároveň zachoval jej plodnosť.
Využívajú tri systémy
„Tento okamih vnímame ako významný krok v neustálom zvyšovaní kvality zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujeme pacientkam prichádzajúcim do našej nemocnice z celého Slovenska,“ uviedol Dókuš. Zároveň doplnil, že tisíca robotická operácia nie je len číslo. „Je potrebné za ňou vidieť tisíc jedinečných príbehov žien, ktorým sme pomohli prinavrátiť zdravie, poraziť nádorové ochorenie či znovu dať šancu na otehotnenie,“ vyhlásil.
Centrum robotickej chirurgie využíva celkovo tri robotické systémy da Vinci, ktoré umožňujú realizovať aj veľmi náročné výkony s vysokou presnosťou a bezpečnosťou pre pacientku. Spektrum gynekologických roboticky asistovaných zákrokov u nich zahŕňa najmä operácie zhubných nádorov tela a krčka maternice a vaječníkov, chirurgickú liečbu endometriózy, zvlášť jej hlbokej infiltrujúcej formy, myómov maternice a sterility.
Viacero výhod
„Pri obzvlášť náročných onkogynekologických výkonoch tím úspešne spolupracuje aj s ich kolegami z ďalších chirurgických odborov nemocnice – urológmi, chirurgami a podobne,“ zdôraznila Maťašeje.
Medzi hlavné výhody roboticky asistovaných operácií u žien podľa lekárov patria najmä menšia záťaž operačnej liečby, menšie a estetickejšie jazvy, nižšia pooperačná bolesť a rýchlejšia rekonvalescencia, kratšia hospitalizácia, často len jeden až dva dni, s možnosťou rýchleho návratu do rodinného aj pracovného života a tiež minimálna strata krvi a nižšie riziko komplikácií v porovnaní s klasickými otvorenými operáciami.
„Míľnik 1 000 robotických gynekologických operácií len ďalej potvrdzuje ambíciu nemocnice byť lídrom v zavádzaní inovatívnych, efektívnych a pacientsky orientovaných riešení do starostlivosti o zdravie na Slovensku,“ dodala hovorkyňa.