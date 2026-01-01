Prvé bábätká roka 2026, malý Richard sa narodil minútu po polnoci

Prvé dieťa roka 2026 v nemocnici v Spišskej Novej Vsi prišlo na svet ráno o 05:40.
Prvé dieťa roka 2026 v nemocnici v Spišskej Novej Vsi prišlo na svet ráno o 05:40. Ako informovala hovorkyňa spoločnosti Penta Hospitals SKBianka Krejčíová, je ním dievčatko, ktoré dostalo meno Martina.

„Martina po narodení vážila 2 550 gramov a merala 45 centimetrov. Narodila sa mamičke Veronike z Markušoviec,“ uviedla hovorkyňa.

O 06:00 sa zase v nemocnici v Trebišove narodil chlapček, ktorý dostal meno Samuel. „Samuel po narodení vážil 2 700 gramov a meral 51 centimetrov. Narodil sa mamičke Kristíne ako prvorodené dieťa,“ uviedla Krejčíková.

Vo Fakultnej nemocnici Agel Košice-Šaca v stredu 1. januára privítali prvé bábätko roka 2026. Malý Richard z Valalík sa narodil prirodzeným pôrodom o 00:01. Po pôrode vážil 3 520 gramov a meral 50 cm. Maminka aj bábätko sú v poriadku. O 01:01 na svet v tejto nemocnici prišiel sekciou aj Timotej z Veľkej Idy s mierami 3 090 gramov a 47 centimetrov. Ako informovala manažérka komunikácie Jarmila Ševčíková, obaja sú s maminkou v poriadku.

Bratislavský kraj

Prvé dieťa roka 2026 v bratislavskej Nemocnici Bory prišlo na svet ráno o 01:36. Ako informovala hovorkyňa spoločnosti Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová, je ním dievčatko, ktoré dostalo meno Ema.

Ema po narodení vážila 3 350 gramov a merala 50 centimetrov. Narodila sa 29-ročnej mamičke Tatiane zo Senca,“ uviedla hovorkyňa.

Prvé bábätko v Univerzitnej nemocnici Bratislava sa narodilo v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda jednu minútu po polnoci. Ako informovala hovorkyňa nemocnice Eva Kliská, chlapček sa volá Lukáško, váži 3 080 gramov a meria 49 centimetrov. „Dieťatko aj mamička sú v poriadku,“ zdôraznila Kliská.

Nitriansky kraj

Prvé dieťa roka 2026 v topoľčianskej nemocnici prišlo na svet o 10:07. Ako informovala hovorkyňa spoločnosti Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová, je ním chlapček, ktorý dostal meno Jakub.

„Jakub po narodení vážil 3 250 gramov a meral 50 centimetrov. Narodil sa 32-ročnej mamičke Stanislave,“ uviedla hovorkyňa.

