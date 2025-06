Chcete si počas dovolenky oddýchnuť bez menštruácie? Existujú spôsoby, ako to urobiť bez rizika

Menštruácia je prirodzenou súčasťou ženského zdravia, no v niektorých prípadoch môže prísť v nevhodnom čase. Či už ide o dovolenku, svadbu alebo dôležitú športovú udalosť, mnohé ženy sa pýtajú, či je možné menštruáciu oddialiť. Odpoveď znie – áno, vďaka možnostiam modernej medicíny to možné je. Ako však upozorňuje farmaceutka Lenka Čorbová z lekárne Dr. Max, zásahy do menštruačného cyklu si vyžadujú odborné vedenie a zodpovedný prístup.

Hormonálna antikoncepcia ako najčastejšie riešenie

Najčastejším riešením je použitie hormonálnej antikoncepcie. „Ak už žena užíva kombinovanú estrogén/progesterónovú antikoncepciu, môže na základe konzultácie s gynekológom vynechať sedemdňovú pauzu, počas ktorej dochádza ku krvácaniu z vysadenia, a teda antikoncepciu bude užívať kontinuálne,“ uviedla Čorbová. Krvácanie sa tým oddiali alebo úplne vynechá.

Pre ženy, ktoré hormonálnu antikoncepciu neužívajú, existuje možnosť dočasného užívania gestagénov, ako je norethisterón. Tento syntetický hormón je účinný, ak sa začne užívať niekoľko dní pred očakávanou menštruáciou a pokračuje sa v ňom dovtedy, kým si žena praje krvácaniu predísť.

„Po vysadení lieku sa krvácanie zvyčajne objaví do 2 až 3 dní,“ spresnila Čorbová. Zároveň však upozorňuje, že gestagény nie sú formou antikoncepcie a ich užívanie nesie riziká – od špinenia, bolestí hlavy a citlivosti pŕs, až po zvýšené riziko vzniku krvných zrazenín.

Prírodné metódy a bylinky ako alternatíva

Niektoré ženy sa prikláňajú k prírodným alternatívam. „Medzi najčastejšie spomínané patrí pitie citrónovej šťavy niekoľko dní pred očakávaným nástupom menštruácie,“ uviedla farmaceutka. Aj keď neexistujú klinické dôkazy o účinnosti týchto metód, niektoré bylinky ako alchemilka, šalvia či rebríček môžu pomôcť zmierniť bolesti sprevádzajúce menštruáciu.

Zaujímavosťou je, že aj stres, nadmerná fyzická záťaž, ako aj relaxačné techniky – napríklad joga a meditácia – môžu ovplyvniť hormonálnu rovnováhu a tým nepriamo oddialiť menštruáciu. Telo ženy funguje ako komplexný systém a každá zmena si zaslúži dôkladné zváženie.

„Zásahy do menštruačného cyklu by mali byť vždy premyslené, pretože hoci je menštruácia prirodzenou súčasťou zdravia, jej dočasné oddialenie môže byť v určitých prípadoch bezpečným riešením,“ uzatvára Lenka Čorbová.