Európa čelí najväčšej epidémii záškrtu za 70 rokov, najviac ohrození sú migranti a bezdomovci

Západná Európa čelí najväčšej epidémii záškrtu za ostatných 70 rokov, pričom najviac postihuje zraniteľné skupiny ako migrantov a bezdomovcov. Vyplýva to z novej štúdie publikovanej v New England Journal of Medicine.

Záškrt je vysoko nákazlivé bakteriálne ochorenie, ktoré môže byť pre nezaočkovaných smrteľné až v 30 % prípadov, najmä u detí.

Nezvyčajný nárast prípadov

V roku 2022 došlo k nezvyčajnému nárastu prípadov spôsobených baktériou Corynebacterium diphtheriae, najmä medzi nedávno prichádzajúcimi migrantmi.

Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb bolo v tom roku zaznamenaných 362 prípadov. Od začiatku roka 2022 bolo v Európe celkovo zaznamenaných 536 prípadov a tri úmrtia.

Analýza vzoriek z desiatich krajín ukázala, že 98 % prípadov bolo u mužov s priemerným vekom 18 rokov, pričom takmer všetci boli nedávni migranti.

Baktéria ticho cirkuluje

„Epidémia, ktorá najviac zasiahla migrantov z Afganistanu a Sýrie, nevznikla v krajinách pôvodu, ale počas migračnej cesty alebo v ubytovacích zariadeniach v Európe,“ uviedli francúzska agentúra pre verejné zdravie a Pasteurov inštitút.

Genetická podobnosť kmeňov naznačuje, že k prenosu došlo nedávno mimo krajiny pôvodu. Prepojenie medzi kmeňom z roku 2022 a prípadom v Nemecku tento rok ukazuje, že baktéria v západnej Európe naďalej ticho cirkuluje.

Odborníci zdôrazňujú význam očkovania a vyzývajú na lepšiu ochranu zraniteľných skupín, zvýšenie povedomia medzi lekármi a lepší prístup k vakcínam a antibiotikám.