Regionálne rozdiely v diagnostike rakoviny prsníka: Prečo Slovenky v týchto okresoch zomierajú častejšie?

Rakovina prsníka je najčastejším onkologickým ochorením žien na Slovensku. Napriek pokrokom v medicíne a diagnostike však stále existujú výrazné regionálne rozdiely, ktoré ovplyvňujú šance pacientiek na prežitie. Analýzy ukazujú, že ženy na východnom Slovensku majú výrazne nižšiu šancu na skorú diagnostiku a účinnú liečbu oproti ženám v Bratislavskom kraji. Prečo je to tak a čo s tým môžeme robiť?

Regionálne rozdiely v diagnostike rakoviny prsníka

Podľa analytikov je incidencia rakoviny prsníka v Bratislave až o 80 % vyššia ako v okresoch na východe Slovenska. Na prvý pohľad sa to môže zdať ako paradox – prečo by v hlavnom meste bolo viac prípadov tejto choroby? Odpoveďou je najmä dostupnosť diagnostiky. „V Bratislave je viac špecializovaných pracovísk, kde sa robí skríning, zatiaľ čo v niektorých východných okresoch ženy na mamografické vyšetrenie čakajú mesiace alebo naň nechodievajú vôbec,“ vysvetľuje MUDr. Marián Streško, PhD., prednosta Onkologickej kliniky FN Trnava.

Zásadný rozdiel nielen v diagnostike

Rozdiely sa však neukazujú len v diagnostike, ale aj v samotnom prežívaní pacientiek. Štatistiky ukazujú, že trojročné prežívanie žien s rakovinou prsníka je v Košickom a Prešovskom kraji 10 % – 11 %, čo je viac ako dvojnásobok oproti Bratislavskému kraju, kde je toto číslo len 4 %. Dôvodom je nielen neskoršia diagnostika, ale aj nižšia dostupnosť špecializovanej onkologickej starostlivosti a najmodernejších terapií.

„Keď pacientka príde s metastatickým ochorením, jej šance na prežitie sú výrazne nižšie ako u ženy, ktorá mala nádor zachytený v ranom štádiu. Včasná diagnostika je alfou a omegou úspešnej liečby,“ zdôrazňuje MUDr. Streško.

Dostupnosť certifikovaných pracovísk: Kľúčový problém

Na Slovensku je len 25 certifikovaných skríningových mamografických pracovísk, pričom väčšina z nich sa nachádza v západnej časti krajiny. To znamená, že ženy vo východných regiónoch často nemajú možnosť absolvovať kvalitné vyšetrenie v blízkom okolí a musia cestovať desiatky kilometrov. Tento problém ešte zhoršuje fakt, že mnohé ženy sa rozhodnú absolvovať vyšetrenie na tzv. „šedých“ pracoviskách, ktoré nie sú certifikované a neposkytujú dostatočne presné výsledky.

„Ženy sa často dostanú na pracoviská, ktoré neprešli auditom, kde nie je správny prístup ani výstup vyšetrení,“ upozorňuje MUDr. Marek Kopáčik, rádiológ skríningového pracoviska v Trnave. To môže viesť k falošne negatívnym výsledkom, čo znamená, že žena odíde s pocitom, že je zdravá, no v skutočnosti sa v jej prsníku môže vyvíjať zhubný nádor.

Ako zlepšiť situáciu? Riešenia existujú

Podľa odborníkov je riešením situácie niekoľko kľúčových krokov:

– Zlepšenie dostupnosti skríningových mamografických pracovísk – Zvýšenie počtu certifikovaných pracovísk najmä vo východných regiónoch.

– Lepšia informovanosť žien o dôležitosti mamografie – Na Slovensku sa na skríning dostaví len 30 % žien, kým v krajinách ako Švédsko je to viac ako 90 %.

– Zrýchlenie diagnostických procesov – Skrátenie čakacích lehôt na mamografiu a následnú biopsiu môže zvýšiť šance na včasné odhalenie ochorenia.

– Rozšírenie spolupráce medzi regionálnymi nemocnicami a špecializovanými onkologickými centrami – Včasná konzultácia so skúsenými odborníkmi môže výrazne zlepšiť prognózu pacientiek.

Rakovina prsníka nepočká, riešenie musí prísť okamžite

Zatiaľ čo v Bratislave a na západnom Slovensku sú pacientky diagnostikované a liečené rýchlejšie, vo východných regiónoch sú ženy stále v nevýhode. Regionálne rozdiely v diagnostike a liečbe rakoviny prsníka sú problémom, ktorý si vyžaduje okamžité systémové riešenia. Každá žena by mala mať rovnakú šancu na včasné odhalenie ochorenia bez ohľadu na to, kde žije. Preto je nevyhnutné zlepšiť dostupnosť kvalitných pracovísk a zvýšiť povedomie o dôležitosti pravidelných preventívnych vyšetrení. Lebo rakovina nečaká – a my by sme tiež nemali.