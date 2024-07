Východ Slovenska bičujú silné búrky, ktoré lámu stromy a v 23 okresoch hrozia prívalové povodne

Na východe Slovenska vyčíňa smršť s vetrom a krúpami. Informuje o tom web iMeteo.sk s tým, že búrková vlna najskôr dorazila na Gemer, následne do okolia Revúcej, kde sa sformovala do výrazného luku od Levoče až po Košice. „Búrka prináša silnejší nárazový vietor, ale zaznamenané boli aj krúpy s priemerom do 3 cm,“ uvádza spomínaný web.

Varovanie prvého a druhého stupňa pred búrkami

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na nedeľu výstrahy prvého aj druhého stupňa pred búrkami, ktoré platia v Košickom aj Prešovskom kraji a tiež v okresoch Brezno, Revúca, Rimavská Sobota a Liptovský Mikuáš.

V oranžových okresoch s varovaním druhého stupňa je zvýšená pravdepodobnosť výskytu silných búrok

spojených s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 mm v priebehu 30 minút, s nárazmi vetra 70 až 110 kilometrov za hodinu a s krúpami. V žltých okresoch s výstrahou prvého stupňa sa môže vyskytnúť prudký lejak s intenzitou 20 až 30 mm v priebehu 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.

„Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov. Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch (lámanie konárov stromov, pád slabších stromov, menšie škody na strechách budov a pod.),“ uvádza SHMÚ.

Výstraha prvého a druhého stupňa pred búrkami vydaná na nedeľu 14. júla 2024. Foto: www.shmu.sk

Hydrologické výstrahy prvého a druhého stupňa

Meteorológovia vydali aj hydrologické výstrahy. Ako informujú na svojom webe, oranžové varovanie druhého stupňa platí pre okresy Poprad, Spišská Nová Ves, Gelnica, Sabinov, Prešov a Snina.

Prvý, žltý, stupeň výstrahy je vydaný pre okresy Brezno, Rožňava, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Košice okolie – Hornád, Košice okolie – Bodva, Levoča, Košice, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Vranov nad Topľou, Humenné, Sobrance, Trebišov bez Roňavy, Trebišov – Roňava.

„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ upozorňuje SHMÚ.