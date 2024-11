Výbuch španielskej ženskej energie už o týždeň v novootvorenom Divadle Aréna

Epilógom medzinárodného festivalu Bratislava v pohybe bude predstavenie španielskeho súboru Mucha Muchacha Para Cuatro jinetes (Pre štyroch jazdcov), ktoré sa uskutoční 20. novembra 2024 o 19.00 hod. v novootvorenom Divadle Aréna. Diváci sa môžu tešiť na moderné uchopenie španielskeho folklóru a živelnú ženskú energiu mladých španielskych tvorkýň.

Program 28. ročníka festivalu Bratislava v pohybe bol zameraný na španielsky súčasný tanec. Po nezabudnuteľnom sóle Daniela Abreu a magickom vystúpení súboru La Veronal sa na Slovensku po prvýkrát predstaví skupina najmladšej generácie tvorkýň súčasného tanca Mucha Muchacha s inscenáciou Para cuatro jinetes (Pre štyroch jazdcov), ktorá je dôkazom pestrosti a mnohorakosti tanečnej scény v Španielsku.

„Ich tanečne, vizuálne aj hudobne výrazné dielo odkazuje na folklór, ktorý je v španielskej kultúre dominantný. Autorky Mucha Muchacha ho však transformujú do formy súčasnej performancie, nabitej energiou,“ hovorí o poslednom predstavení v programe festivalu jeho umelecká riaditeľka Miroslava Kovářová.

Pre tanečnice súboru Mucha Muchacha, ktoré sú zároveň aj autorkami inscenácie, predstavuje folklór tajomné a mätúce miesto plné legiend, obradov, sviatkov a tancov vytvorených v minulosti.

„Nikdy sa úplne nedozvieme, ako sa tancovalo, a možno aj náš tanec bude pre niekoho folklórom, keď už tu my nebudeme. Ale to sa nikdy nedozvieme a rovnako ani vy. Tancujme preto na tomto tanečnom parkete až do svitania. Existujme divoko alebo nežne, pokorne a zúfalo,“ lákajú na svoje vystúpenie španielske tanečnice.

Mucha Muchacha založili v roku 2019 štyri tanečné umelkyne – Ana Botía, Marta Mármol, Belén Martí Lluch a Marina de Remedios. Ako mladá skupina, ktorá sa zrodila z tradičného španielskeho tanca, cítia potrebu vnášať do svojej práce súčasnú perspektívu, byť v neustálom v dialógu s aktuálnym rámcom živého umenia, ktorý sa tak stáva súčasťou ich perspektívy a jazyka. Významnou súčasťou ich diel je spolupráca so svetelnými dizajnérmi a hudobníkmi.

S jednou z autoriek, Belén Martí Lluch sa rozprávala Miroslava Kovářová. Rozhovor si možno vypočuť cez https://www.youtube.com/watch?v=_kiiE3ztg3c alebo cez podcast festivalu na https://open.spotify.com/episode/4ZvNHivTbL62zSzw7kUMrc.

Vstupenky na predstavenie možno zakúpiť cez Mucha Muchacha (Španielsko): Para cuatro jinetes – vstupenky | Predpredaj.sk. Okrem umeleckého zážitku možno v predstavení očakávať aj čiastočnú nahotu. Odporúčame preto zvážiť návštevu podujatia s deťmi do 15 rokov.

Viac informácií na www.bratislavavpohybe.sk

