Ministerstvo vnútra odmieta kritiku elektronických dokladov, Slovensko.Digital údajne zavádza

Ministerstvo vnútra SR sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam o údajnom riziku zneužívania osobných údajov pri používaní aplikácie eDoklady. Ako ďalej rezort uviedol, argument organizácie Slovensko.Digital, že „každý komu predložíte svoj eDoklad, od úradníka až po recepčného v hoteli si môže uložiť kompletný súbor vašich osobných údajov z občianskeho preukazu“ je absolútne zavádzajúci.
Združenie totiž podľa ministerstva účelovo zamlčalo podstatnú skutočnosť a to, že možnosť uloženia si kópie dokladu je možná výhradne len na základe súhlasu občana, ktorý údaje poskytuje.
Výlučne na základe súhlasu
„Je to samostatnou funkcionalitou aplikácie eDoklady, ktorú pri predkladaní eDokladu používateľ môže, ale nemusí využiť. Využitie tejto funkcionality je založené výlučne na základe výslovného súhlasu používateľa aplikácie eDoklady,“ zdôraznilo ministerstvo vnútra. Doplnilo, že pokiaľ držiteľ dokladu neumožní stiahnutie kópie, overovateľ dokladu nemá žiaden nárok ani technickú možnosť túto kópiu získať.
„Z uvedeného dôvodu striktne odmietame tvrdenie, že systém eDoklady otvára priestor na zneužívanie údajov. Takéto interpretácie sú zavádzajúce a nesvedčia o odbornej znalosti problematiky,“ vyhlásil rezort vnútra.
Ako ďalej ministerstvo vysvetlilo, koncom minulého roka došlo k presunu správy a prevádzky systému IS MOU (Manažment osobných údajov) z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) na Ministerstvo vnútra SR. Tento krok bol výsledkom rokovaní a zodpovedal logike prepojenia agendy správy osobných údajov s agendou elektronických dokladov.
„Od tohto momentu je projekt ďalej rozvíjaný na pôde Ministerstva vnútra SR,“ uviedol rezort s tým, že Slovensko.Digital účelovo spája viaceré projekty – od MOU, cez eDoklady, Centrálnu integračnú platformu až po CSRÚ – čím vzniká dojem neprehľadnosti a „spleti“.
Riešenia existujú
„V skutočnosti ide o samostatné, no technologicky prepojené riešenia, ktoré majú spoločný cieľ: poskytnúť občanom moderné a bezpečné digitálne služby. Takéto väzby sú v oblasti informačných systémov prirodzené a nemožno ich interpretovať ako ,zliepanieʻ, keď sa buduje koncepčný ekosystém pre konkrétnu problematiku,“ uviedlo ministerstvo.
Skutočnosť, že Slovensko.Digital nedisponuje detailným návrhom riešenia, podľa rezortu vnútra neznamená to, že riešenia neexistujú.
„Znamená to len, že organizácia nie je nositeľom zodpovednosti za bezpečnosť a prevádzku týchto systémov. Ak má mať odborná diskusia skutočne vecný a prínosný charakter, je potrebné disponovať detailnými architektonickými a systémovými podkladmi, ktoré umožňujú vytvoriť relevantný a faktami podložený názor k danej problematike. Z tohto dôvodu považujeme viaceré závery Slovensko.Digital, založené skôr na dojmoch než na faktoch, za nepresné a zavádzajúce,“ zdôraznilo ministerstvo.
Rezort tiež odmietol tvrdenie, že nie je jasné, ktoré projekty prispievajú k rozvoju aplikácie eDoklady. „Projekty v rámci dopytovej výzvy MIRRI ,Lepšie využívanie údajovʻ priamo podporujú rozvoj digitálnej identity – a to tým, že zabezpečujú vyššiu kvalitu a aktuálnosť údajov, prinášajú automatické aktualizácie a notifikácie a umožňujú ich efektívnu integráciu do aplikácie eDoklady,“ uviedlo ministerstvo.
Ide o štandardný postup
Občan podľa rezortu výsledok uvidí konkrétne, v podobe nových digitálnych dokladov priamo v aplikácii. „Pokiaľ ide o režim utajenia, ten sa vzťahuje iba na tie časti systémov, ktoré sa dotýkajú ochrany kritických prvkov bezpečnosti štátu a osobných údajov občanov. Ministerstvo vnútra SR zverejňuje tie časti zdrojového kódu, ktoré nie sú predmetom utajenia a ktorých sprístupnenie neohrozí bezpečnosť systémov ani integritu údajov,“ zdôraznil rezort.
Doplnil že príkladom je napríklad SDK pre Mobilné ID alebo komponenty pre eID Klienta, ktoré sú sprístupnené verejnosti. „Ochrana bezpečnostne citlivých častí systémov je štandardný postup v každom členskom štáte Európskej únie,“ dodalo ministerstvo vnútra.
Podľa organizácie Slovensko.Digital zavádzanie noviniek v elektronickej aplikácii eDoklady z dielne Ministerstva vnútra SR sprevádza netransparentnosť, vysoké náklady aj riziká ohľadom ochrany osobných údajov. Organizácia v tejto súvislosti pripomenula, že ministerstvo nedávno predstavilo ďalšiu funkcionalitu aplikácie eDoklady, konkrétne overovanie dokladu, a zároveň umožnilo jej využitie pri hlasovaní v doplnkových voľbách.
„Pribúdajúca funkcionalita si nepochybne zaslúži uznanie, no tu však naše pochvaly pre ministerstvo končia,“ skonštatovalo Slovensko.Digital. Na rozdiel od väčšiny IT projektov na Slovensku zahalilo podľa organizácie ministerstvo vnútra svoje projekty do režimu zákona o utajovaných skutočnostiach.
MIRRI sa k projektu nevyjadrilo
„Tým sa vyhli nielen ,doternýmʻ otázkam verejnosti, ale aj štandardným postupom. Metainformačný systém zíva prázdnotou, Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie ako garant sa k projektu nevyjadrilo ani ho neschválilo, verejné obstarávanie neprebehlo a v Centrálnom registri zmlúv sa doposiaľ nenachádza žiadna zmienka o eDokladoch či eIdentite. Navyše ministerstvo vnútra prevzalo aj projekt Manažment osobných údajov (MOU), ktorý bol pôvodne v gescii MIRRI, a získalo financovanie na tri projekty z výzvy MIRRI ,Lepšie využívanie údajovʻ . Ministerstvo pritom nevysvetlilo, že systém je aktuálne ,prázdna krabicaʻ a nie je jasné, či a kedy bude plnohodnotnou službou občanom,“ zdôraznilo Slovensko.Digital.
Podľa organizácie zároveň nie je známe, koľko peňazí nové funkcie eDokladov reálne stoja. „Ministerstvo vnútra prezentuje rozvoj aplikácie s odhadovanými výdavkami na najbližšie tri roky vo výške 22 miliónov eur za kompletné riešenie. Avšak balík troch projektov ,Lepšie využívanie údajov MV SRʻ počíta s nákladmi spolu takmer za deväť miliónov eur, pričom projekty súvisia s ,digitálnymi dokladmiʻ, ale aj s ,Mojimi údajmiʻ. Hoci sú projekty prezentované ako samostatné, v skutočnosti sú úzko prepojené a nie je jasné, aká časť spomínaných deväť miliónov je už zahrnutá v balíku 22 miliónov,“ uviedlo Slovensko.Digital.
Zavádzanie digitálnych dokladov tiež podľa Slovensko.Digital sprevádzajú bezpečnostné riziká, ktoré môžu viesť k zneužívaniu osobných údajov.