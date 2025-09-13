Umelá inteligencia musí byť jasne označená, EÚ hľadá cestu k väčšej transparentnosti

Jej cieľom je zvýšiť dôveru občanov v technológie tým, že sa zabezpečí jasné označovanie umelej interakcie a obsahu vytvoreného či manipulovaného AI.
Európska únia spustila verejnú konzultáciu k vypracovaniu usmernení a Kódexu praxe pre transparentné systémy umelej inteligencie. Konzultácia potrvá do 2. októbra a je súčasťou implementácie článku 50 aktu o umelej inteligencii (AIA). Jej cieľom je zvýšiť dôveru občanov v technológie tým, že sa zabezpečí jasné označovanie umelej interakcie a obsahu vytvoreného či manipulovaného AI. Používatelia tak budú môcť vedome rozpoznať, či komunikujú s človekom alebo algoritmom a či je obsah, ktorý vidia, autentický alebo syntetický.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) krok Bruselu víta. Podľa štátneho tajomníka a splnomocnenca vlády SR pre umelú inteligenciu Radoslava Štefánka je transparentnosť základnou podmienkou pre získanie dôvery verejnosti v AI. Dodal, že slovenské subjekty majú v tejto diskusii čo ponúknuť a vyzval ich k aktívnemu zapojeniu, aby mohli prispieť k tvorbe férových a praktických pravidiel pre celú Európsku úniu.

Popri konzultácii prebieha aj výber záujemcov, ktorí sa zapoja do prípravy samotného Kódexu praxe. Prvá plenárna schôdza expertov a zainteresovaných strán sa očakáva v novembri 2025, pričom finálna verzia dokumentu by mala byť pripravená najneskôr do prvého polroka 2026.

Článok 50 AIA, účinný od 1. augusta 2024, ukladá poskytovateľom a užívateľom generatívnych a interaktívnych AI systémov, ako aj technológií na rozpoznávanie emócií či biometrické zaraďovanie, povinnosť transparentne informovať o interakcii s AI a o obsahovej manipulácii. Tieto povinnosti sa stanú právne záväznými od 2. augusta 2026.

