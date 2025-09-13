Umelá inteligencia musí byť jasne označená, EÚ hľadá cestu k väčšej transparentnosti

Európska únia spustila verejnú konzultáciu k vypracovaniu usmernení a Kódexu praxe pre transparentné systémy umelej inteligencie. Konzultácia potrvá do 2. októbra a je súčasťou implementácie článku 50 aktu o umelej inteligencii (AIA). Jej cieľom je zvýšiť dôveru občanov v technológie tým, že sa zabezpečí jasné označovanie umelej interakcie a obsahu vytvoreného či manipulovaného AI. Používatelia tak budú môcť vedome rozpoznať, či komunikujú s človekom alebo algoritmom a či je obsah, ktorý vidia, autentický alebo syntetický.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) krok Bruselu víta. Podľa štátneho tajomníka a splnomocnenca vlády SR pre umelú inteligenciu Radoslava Štefánka je transparentnosť základnou podmienkou pre získanie dôvery verejnosti v AI. Dodal, že slovenské subjekty majú v tejto diskusii čo ponúknuť a vyzval ich k aktívnemu zapojeniu, aby mohli prispieť k tvorbe férových a praktických pravidiel pre celú Európsku úniu.
Prototyp umelej inteligencie premieňa zvyšky jedla na personalizované recepty
Popri konzultácii prebieha aj výber záujemcov, ktorí sa zapoja do prípravy samotného Kódexu praxe. Prvá plenárna schôdza expertov a zainteresovaných strán sa očakáva v novembri 2025, pričom finálna verzia dokumentu by mala byť pripravená najneskôr do prvého polroka 2026.
Fascinujúca novinka s využitím AI? Tento prehrávač snov mení vaše sny na videá
Článok 50 AIA, účinný od 1. augusta 2024, ukladá poskytovateľom a užívateľom generatívnych a interaktívnych AI systémov, ako aj technológií na rozpoznávanie emócií či biometrické zaraďovanie, povinnosť transparentne informovať o interakcii s AI a o obsahovej manipulácii. Tieto povinnosti sa stanú právne záväznými od 2. augusta 2026.