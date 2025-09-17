Projekt slovenského združenia Aj Ty v IT získal nomináciu na prestížnu cenu UNESCO

Slovenská komisia tejto svetovej organizácie totiž udelila Aj Ty v IT nomináciu na prestížne ocenenie Prize for Girls’ and Women’s Education. Slovenské občianske združenie tak zviditeľňuje originálne vzdelávanie na medzinárodnej úrovni.
UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education je jedným z najprestížnejších medzinárodných ocenení v oblasti vzdelávania dievčat a žien na svete. Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) ním oceňuje vynikajúce a inovatívne príspevky jednotlivcov, inštitúcií a organizácií k rozvoju vzdelávania dievčat a žien z celej zemegule. Je to prvá cena UNESCO tohto druhu a je jedinečná v tom, že predstavuje úspešné projekty, ktoré zlepšujú a podporujú vzdelávacie vyhliadky dievčat a žien a tým aj kvalitu ich života. Svetová organizácia túto cenu udeľuje od roku 2016 a z prísne vybraných nominantov každý rok vyberie aj dvoch hlavných laureátov. Aj Ty v IT nomináciu získalo za projekt Security Girl, ktorý vzdeláva dievčatá a mladé ženy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Pričom ide už o druhú nomináciu Aj Ty v IT, prvú získalo slovenské združenie v pandemickom roku 2020.
Aj Ty v IT pritom organizuje viacero populárnych vzdelávacích kurzov, a to pre všetky ženy a dievčatá bez rozdielu — teda bez ohľadu na ich vek, dosiahnuté vzdelanie, pracovné skúsenosti a zručnosti či miesto bydliska.
Ako nebyť ľahkým terčom na internete a motivovať k štúdiu IT
Cieľom oceneného projektu Security Girl je vyškoliť stredoškoláčky v oblasti digitálnej bezpečnosti — a to tak, aby vedeli vhodným spôsobom chrániť nielen seba, svoje dáta, či iné súkromné informácie, ale aby dokázali nové užitočné poznatky odovzdať aj rovesníčkam a rovesníkom. Konkrétne, organizovať a viesť workshopy pre spolužiačky a spolužiakov či kamarátky a kamarátov. Stávajú sa tak prirodzenými lektorkami v oblasti bezpečného správania na internete, čo sa ukazuje ako vysoko efektívna forma vzdelávania mládeže. Vyškolené dievčatá totiž zároveň pôsobia aj na svoje komunity, zúčastňujú sa dôležitých podujatí a sú silným hlasom digitálnej bezpečnosti medzi tínedžermi. Aj vďaka projektu Security Girl je tak internet bezpečnejším miestom pre tisíce mladých ľudí.
,,Počas projektu sa dievčatá zo stredných škôl zdokonaľujú vo viacerých zručnostiach, ktoré využijú v ďalšom štúdiu aj v kariére. Security Girls získajú rozšírené vedomosti v oblasti online bezpečnosti a správania na internete. Tieto následne šíria ďalej medzi svojimi rovesníkmi, ale aj mladšími deťmi, či seniormi. Vzdelávajú sa teda nielen v téme digitálnej bezpečnosti, ale tiež v organizácii podujatí, prezentácii, práci s cieľovými skupinami. Program ukončujú sebaisté, s množstvom nových skúseností a zážitkov,” hovorí Petra KOTULIAKOVÁ, výkonná riaditeľka Aj Ty v IT.
Popri tom majú dievčatá možnosť hlbšie nahliadnuť do sveta IT, zistiť aké široké možnosti uplatnenia ponúka, čo ich môže motivovať v štúdiu informatiky či technických odborov.
Základné školenie Security Girls počas uplynulých piatich ročníkov absolvovalo už takmer 800 dievčat, 107 z nich v programe pokračovalo a stali sa Ambasádorkami bezpečnosti, ktoré na 169 workshopoch odovzdali poznatky ďalším 3 000 rovesníčkam. Partnerom a odborným garantom projektu je spoločnosť ESET.
Inovatívny projekt, ktorý môže inšpirovať svet
Ocenenie UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education sa udeľuje iniciatívam, ktoré prispievajú k odstraňovaniu rodových nerovností vo vzdelávaní a posilňujú postavenie dievčat a žien prostredníctvom vzdelávacích programov. Získať nomináciu v celosvetovej konkurencii znamená zaradenie medzi inovatívne projekty s tou najvyššou kvalitou. Viac o nomináciách a ocenených si môžete prečítať tu.
„S hrdosťou vnímame nomináciu projektu Security Girl na prestížne ocenenie UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education. V ESETe dlhodobo aktívne pracujeme na šírení povedomia o digitálnej bezpečnosti a veríme, že vzdelávanie v tejto oblasti je kľúčové pre kriticky mysliacu a inovatívnu spoločnosť. Tento projekt je jedným z úspechov, za ktorý sme vďační našej spolupráci s organizáciou Aj Ty v IT, s ktorou sme našli prirodzené prepojenie hodnôt. Spoločne podporujeme ženy v IT, vytvárame inkluzívne prostredie a otvárame dvere k technológiám dievčatám, ktoré chcú objavovať, rásť a meniť svet,“ dodáva Lucia MARKOVÁ, ESG manažérka, ESET.
,,Sme nesmierne radi, že sme mohli tento rok za Slovensko nominovať združenie Aj Ty v IT. Slovenská komisia pre UNESCO totiž pevne stojí za hodnotami a prácou tejto organizácie. Oceňujeme jej snahy odstraňovať nezmyselné bariéry, a naopak vytvárať inkluzívne prostredie bez predsudkov. Potrebujeme viac organizácií ako je Aj Ty v IT, ktoré otvárajú dievčatám a ženám dvere do sveta zviazaného tradíciami a predsudkami, robia IT sektor spravodlivejší, efektívnejší a našu spoločnosť prosperujúcejšou a lepšou,” vysvetľuje Denisa FRELICHOVÁ, generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO.
O Aj Ty v IT:
- Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať dievčatá a ženy, aby sa nebáli vstúpiť do sveta informačných technológií. Odvtedy zorganizovalo vyše 2600 workshopov, takmer 900 online kurzov a oslovilo zhruba 60 000 žien a dievčat.
- Zámer združenia vyjadruje motto „Technology has no gender“, cieľ je dosiahnuť, aby ženy nezostali na okraji, ale stali sa súčasťou technologickej budúcnosti.
- Od roku 2024 Aj Ty v IT udeľuje aj nové prestížne ocenenie Žena v IT.
- Viac info o verejných vzdelávacích kurzoch, seminároch, workshopoch na školách a ďalších projektoch pre ženy a dievčatá nájdete na: https://ajtyvit.sk/podujatia/
Informačný servis