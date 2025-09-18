Novinky v eDokladoch podľa Slovensko.Digital otvárajú dvere k podvodom, hrozí zneužívanie osobných údajov

Zavádzanie noviniek v elektronickej aplikácii eDoklady z dielne Ministerstva vnútra SR sprevádza netransparentnosť, vysoké náklady aj riziká ohľadom ochrany osobných údajov. Konštatuje to organizácia Slovensko.Digital. Tá pripomenula, že ministerstvo nedávno predstavilo ďalšiu funkcionalitu aplikácie eDoklady, konkrétne overovanie dokladu, a zároveň umožnilo jej využitie pri hlasovaní v doplnkových voľbách.
„Pribúdajúca funkcionalita si nepochybne zaslúži uznanie, no tu však naše pochvaly pre ministerstvo končia,“ skonštatovalo Slovensko.Digital. Ministerstvo vnútra v reakcii zdôraznilo, že odmieta tvrdenia Slovensko.Digital a občanov uisťuje, že doklady sú bezpečné a nehrozí riziko zneužitia osobných údajov. Detailné vysvetlenie, v ktorom vyvráti údajné klamstvá Slovensko.Digital, poskytne rezort vnútra v piatok 19. septembra.
Ministerstvo sa vyhlo štandardným postupom
Na rozdiel od väčšiny IT projektov na Slovensku zahalilo podľa organizácie ministerstvo vnútra svoje projekty do režimu zákona o utajovaných skutočnostiach.
„Tým sa vyhli nielen „doterným” otázkam verejnosti, ale aj štandardným postupom. Metainformačný systém zíva prázdnotou, Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie ako garant sa k projektu nevyjadrilo ani ho neschválilo, verejné obstarávanie neprebehlo a v Centrálnom registri zmlúv sa doposiaľ nenachádza žiadna zmienka o eDokladoch či eIdentite. Navyše ministerstvo vnútra prevzalo aj projekt Manažment osobných údajov (MOU), ktorý bol pôvodne v gescii MIRRI, a získalo financovanie na tri projekty z výzvy MIRRI „Lepšie využívanie údajov”. Ministerstvo pritom nevysvetlilo, že systém je aktuálne „prázdna krabica” a nie je jasné, či a kedy bude plnohodnotnou službou občanom,“ zdôraznilo Slovensko.Digital.
Podľa organizácie zároveň nie je známe, koľko peňazí nové funkcie eDokladov reálne stoja. „Ministerstvo vnútra prezentuje rozvoj aplikácie s odhadovanými výdavkami na najbližšie tri roky vo výške 22 miliónov eur za kompletné riešenie. Avšak balík troch projektov „Lepšie využívanie údajov MV SR” počíta s nákladmi spolu takmer za deväť miliónov eur, pričom projekty súvisia s „digitálnymi dokladmi”, ale aj s „Mojimi údajmi”. Hoci sú projekty prezentované ako samostatné, v skutočnosti sú úzko prepojené a nie je jasné, aká časť spomínaných deväť miliónov je už zahrnutá v balíku 22 miliónov,“ uviedlo Slovensko.Digital.
Bezpečnostné riziká
Zavádzanie digitálnych dokladov tiež podľa Slovensko.Digital sprevádzajú bezpečnostné riziká, ktoré môžu viesť k zneužívaniu osobných údajov. „V súčasnej verzii eDokladov je totiž možné, aby si overovateľ stiahol kópiu dokladu. Každý, komu predložíte svoj eDoklad, od úradníka až po recepčného v hoteli, si môže uložiť kompletný súbor vašich osobných údajov z občianskeho preukazu. Namiesto toho, aby sa údaje zobrazili len na overenie alebo aby ste vy sami vybrali aké údaje chcete poskytnúť, sú k dispozícii všetky aj na stiahnutie, čo je v rozpore s pravidlami ochrany osobných údajov, ale aj základnou opatrnosťou,“ uviedla organizácia.
V prípade, že niekto príde na poštu a pracovník pošty si na overenie identity jednoducho stiahne jeho elektronickú občianku, získa podľa Slovensko.Digital prístup k citlivým informáciám, ako je adresa, dátum narodenia, fotka či rodné číslo. „Takto sa otvárajú dvere k celej škále podvodov, od krádeže identity až po zneužitie údajov na získanie pôžičiek,“ dodalo Slovensko.Digital.