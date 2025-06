Vyše 741-tisíc žiakov si na konci týždňa preberie vysvedčenie, deti aj učiteľov čakajú letné prázdniny

Vyše 741-tisíc žiakov základných a stredných škôl si v piatok preberie koncoročné vysvedčenie. Pre takmer 63-tisíc prváčikov základných škôl pôjde o ich prvé vysvedčenie. Ako informovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, bezmála 519-tisíc žiakov základných škôl a 222-tisíc stredoškolákov má pred sebou dvojmesačné letné prázdniny.

Začiatok prázdnin

„Brány viac ako 2 300 základných a 780 stredných škôl budú už od 30. júna zatvorené. Žiaci sa do lavíc vrátia v pondelok 1. septembra,“ uviedlo ministerstvo. Dodalo, že spolu so žiakmi bude prázdninovať aj bezmála 64-tisíc učiteľov a učiteliek základných a stredných škôl.

Rezort školstva tiež pre školákov pripravil jednoduchý vzor na poďakovanie, ktorý si môžu vytlačiť, doplniť a darovať svojim obľúbeným učiteľom či vychovávateľom. MŠVVaM SR pripomenulo, že koniec školského roka prináša aj emócie spojené so známkami a záverečným hodnotením. Deti by vždy mali cítiť podporu a prijatie, bez ohľadu na výsledky, rodičia by im tiež mali pripomínať, že ich hodnota nespočíva iba v známkach.

Poďakovanie učiteľom

„Pri rozhovore o vysvedčení sa odporúča pokojne sa s deťmi porozprávať o dobrých aj zlých známkach. Povzbudiť ich a v prípade horších výsledkov hľadať spoločné riešenia, ako sa zlepšiť v ďalšom školskom roku. Neodporúča sa porovnávať deti so súrodencami či rovesníkmi, ani kričať, trestať či zosmiešňovať ich v súvislosti s koncoročnými výsledkami. Citlivý prístup a dôvera sú základom toho, aby deti vnímali školu ako miesto, kam sa neboja chodiť a kde môžu rásť a zlepšovať sa,“ zdôraznilo ministerstvo.

„Na záver školského roka patrí neoceniteľné poďakovanie všetkým, ktorí žiakom každý deň odovzdávajú vedomosti, podporujú a inšpirujú ich. Žiakov a žiačky je potrebné oceniť za snahu, zvedavosť a vytrvalosť. Verím, že si z tohto roka odnášate nielen poznatky, ale aj skúsenosti, ktoré vás obohatili a posunuli ďalej. Prajem vám všetkým krásne leto – nech je plné pohody, inšpirácie a zaslúženého oddychu,“ uviedol minister Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Vysvedčenia v minulosti

Rezort školstva priblížil, že v minulosti žiaci nedostávali vysvedčenie na konci každého školského roka, ale len v prípadoch, ak žiaci pokračovali na vyšší stupeň školy, alebo prestupovali na inú školu.

„Najstaršie vysvedčenie v zbierkovom fonde Múzea školstva a pedagogiky je z roku 1840 a vydala ho mestská škola v Levoči. Záväzné pravidlá pre obsah a udeľovanie vysvedčení sa ustálili až koncom 19. storočia,“ uvádza ministerstvo. Doplnilo, že okrem hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov a známky zo správania, respektíve mravov, si žiaci v minulosti našli na vysvedčení aj dnes už nepoužívanú klasifikáciu usilovnosti (pilnosti). Samostatné hodnotenie mávala aj vonkajšia úprava písomných prác.