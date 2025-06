Drucker chce u detí vytvoriť pozitívny vzťah k pohybu, predstavil národný projekt s konceptom Aktívna škola - VIDEO

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR predstavilo národný projekt Pohybom k pohode s konceptom Aktívna škola. Ako uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), nechcú hovoriť o tretej hodine telesnej výchovy, ale o tom, aby škola bola miestom, kde je pohyb prirodzenou súčasťou každého dňa. Ide napríklad o ranné rozcvičky, aktívne prestávky či pohybové minúty.

„To je niečo, čo chceme spolu so školami dosiahnuť, pretože veríme, že práve pohybové aktivity a šport nielen pozitívne vplývajú na akademické výsledky, ale majú aj výrazný vplyv na duševné zdravie,“ vyjadril sa Drucker. Vyzdvihol význam športu pre odbúravanie bariér, elimináciu predsudkov či znižovanie agresie aj prejavov úzkosti, ale aj zvyšovanie líderských schopností.

U detí chcú vytvoriť pozitívny vzťah k pohybu, podľa ministra to bude mať vplyv na celý ich budúci život. Prízvukoval potrebu podporiť aj učiteľov v modernom prístupe. Pripravený národný projekt je podľa Druckerových slov financovaný z európskych finančných prostriedkov, suma je zatiaľ 4,7 milióna eur. Projekt by mal pomôcť pilotným školám, ktoré sa zaradia do tohto programu.

Alarmujúci stav s nedostatkom pohybu detí na Slovensku

Štátny tajomník ministerstva školstva Ján Hrinko priblížil, že projekt reaguje na alarmujúci stav s nedostatkom pohybu detí na Slovensku, cieľom je podľa jeho slov rozvinúť myšlienku takzvanej aktívnej školy.

„Ide o myšlienku, ktorej cieľom je zlepšiť pohyb, pohybovú gramotnosť a v konečnom dôsledku aj duševné zdravie a komplexný vzdelávací wellbeing,“ uviedol Hrinko. Dodal, že myšlienka aktívnej školy nie je nová, dosiaľ jej ale chýbala systematická finančná podpora. To sa má ale zmeniť. Cieľom je venovať sa pohybu pred, počas, aj po vyučovaní, nie počítať hodiny telesnej výchovy.

Projekt pozostáva z piatich podaktivít

Projekt pozostáva z piatich podaktivít. Prvou oblasťou je testovanie pohybových schopností detí, zamerať sa chcú na druhý stupeň ZŠ, teda deti vo veku 10 až 15 rokov. Cieľom je poskytnúť spätnú väzbu nielen deťom a rodičom, ale aj škole, aby mohla hľadať možnosti ako zlepšiť pohyb detí.

Ďalšou oblasťou je metodická podpora a skóre školy, kde je cieľom identifikácia silných a slabých stránok danej školy, následne jej bude poskytnutá metodická podpora.

„Ďalšou dôležitou oblasťou je pôsobenie odborníkov na školách,“ priblížil štátny tajomník. Odborníci na školách by mali pôsobiť nielen počas hodín telesnej výchovy, ale aj v rámci školských klubov detí, kde deťom pomôžu vytvoriť pozitívny vzťah k pohybu.

Dôležité je aj samotné vzdelávanie pedagógov

Ako dôležitý pilier Hrinko vyzdvihol aj samotné vzdelávanie pedagógov. Rezort školstva v tomto smere plánuje bezplatné konferencie či semináre, v rámci ktorých by sa učitelia mali priučiť moderným vzdelávacím metódam aj integrácii pohybu do samotného vzdelávacieho procesu.

Piatym pilierom je zavedenie koncepcie aktívnej školy do praxe. Na školách by mali pôsobiť odborníci, ktorí budú pracovať s pedagógmi, ale aj so žiactvom, aby sa aplikovali prvky ako ranné rozcvičky či aktívne prestávky. Hrinko uviedol, že rozpočet na projekt sa budú usilovať navýšiť, avšak v počiatočnej fáze je ich cieľom zasiahnuť aspoň 500 škôl a vyše 60-tisíc žiakov zo všetkých regiónov.